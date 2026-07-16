Luego de dos semanas, Cancillería protestó por el paso de un buque inglés por aguas territoriales argentinas
Argentina denunció que el buque viajó por aguas territoriales, sin permiso, desde Malvinas hacia Punta Arenas en Chile para realizar tareas de reaprovisionamiento.
Luego de más de dos semanas, el gobierno de Javier Milei finalmente se avinó a presentar una protesta formal ante el Reino Unido por la invasión ilegal de un buque de guerra inglés a aguas territoriales de la Argentina.
La Cancillería encabezada por Pablo Quirno presentó ayer una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por los movimientos del buque HMS Medway por el mar argentino.
El documento fue enviado por instrucción del canciller Quirno y se presentó el pasado 13 de julio. Allí se expresa "el más enérgico rechazo" al paso del buque, que además está ilegalmente destacado en las Islas Malvinas.
La protesta gira en torno a que estos movimientos "no fueron debidamente notificados de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes, y que involucraron el tránsito por el Mar Territorial argentino".
El comunicado, refuerza el rechazo por parte del gobierno argentino a la incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina y expresa que estos movimientos "contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países".
Según se supo la semana pasada, el buque de guerra HMS Medway, de la Royal Navy del Reino Unido navegó sin autorización desde las Islas Malvinas hacia Punta Arenas en Chile. Desde Londres rechazaron la acusación y aseguraron que notificaron "de forma anticipada y por los canales apropiados" el paso de la nave.
La Armada Argentina identificó el desplazamiento del patrullero oceánico del Reino Unido a comienzos de mes y constató que no había existido previo aviso para navegar aguas argentinas.
Las autoridades argentinas indicaron que el buque de guerra británico ingresó en aguas bajo jurisdicción nacional a la altura de Santa Cruz para luego continuar hacia Tierra del Fuego.
El seguimiento del buque fue realizado por la Armada Argentina mediante sensores electrónicos desplegados en el litoral austral. Además, una aeronave Beechcraft B-200M “Cormorán” del Comando de Aviación Naval registró el tránsito utilizando el sistema electroóptico WESCAM MX-10. Parte de esta tecnología fue incorporada tras acuerdos militares con Estados Unidos.
El Medway es un patrullero de la clase River Batch 2 de 90 metros de eslora y unas 2.000 toneladas de desplazamiento que está en servicio de la Royal Navy desde 2019.
El buque está desplegado en el Atlántico Sur desde enero de este año cuando relevó al HMS Forth para cumplir tareas de vigilancia como patrullero permanente en la zona. Su principal área de movimiento es alrededor de las Islas Malvinas, aunque en estos meses se desplazó hacia otros puntos.
Después de atravesar el extremo austral, el HMS Medway arribó el domingo a Punta Arenas, en Chile, para realizar tareas de reaprovisionamiento.
Si bien la principal base militar británica en la región se encuentra en Monte Agradable, en las Islas Malvinas, la continuidad de sus operaciones también dependen de una red de puertos, aeropuertos y servicios de apoyo distribuidos en el extremo sur del continente.
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