La bronca de Iga Swiatek en Australia por la falta de privacidad: "¿Somos tenistas o animales en un zoológico?"
La número dos del mundo criticó con dureza al Abierto de Australia por la falta de privacidad tras videos filtrados y cuestionó el trato a las tenistas.
La número 2 del mundo, Iga Swiatek, apuntó contra la organización del Abierto de Australia por la falta de privacidad de las jugadoras dentro del campeonato. Tras la viralización de distintos videos en zonas internas del estadio, la polaca cuestionó el trato recibido y desató una fuerte polémica en el primer Grand Slam del año.
La polémica estalló en a partir de una serie de imágenes que se viralizaron y dejaron en evidencia situaciones de exposición que generaron malestar entre las jugadoras del circuito femenino. Todo comenzó días atrás cuando Swiatek fue protagonista de un insólito episodio: un miembro de seguridad del torneo no la dejó ingresar a una zona del estadio porque no llevaba acreditación y no la reconoció, situación que quedó registrada en un video que rápidamente se difundió en redes sociales.
La tensión volvió a crecer durante la jornada del martes, cuando se filtró un video de la estadounidense Coco Gauff rompiendo una raqueta en los pasillos del Rod Laver Arena tras su derrota ante la ucraniana Elina Svitolina, una escena captada lejos de la pista principal.
La bronca de Iga Swiatek en Australia por la falta de privacidad
Luego de caer en los cuartos de final frente a la kazaja Elena Rybakina, Swiatek fue consultada por estos episodios y no ocultó su enojo. “¿Qué somos, tenistas o animales en un zoológico donde nos observan incluso cuando hacen caca?”, disparó la polaca. En la misma línea, agregó: “Estaría bien tener algo de privacidad y no ser siempre observado. Hay torneos donde es imposible y te observan constantemente”.
Por último, Swiatek remarcó cuál considera que debe ser el límite de la exposición: “Debemos ser observados en la pista y no en rueda de prensa. Ese es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo ser un meme cuando te olvidás tu acreditación”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario