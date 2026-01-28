La bronca de Iga Swiatek en Australia por la falta de privacidad: "¿Somos tenistas o animales en un zoológico?"

La polémica estalló en a partir de una serie de imágenes que se viralizaron y dejaron en evidencia situaciones de exposición que generaron malestar entre las jugadoras del circuito femenino. Todo comenzó días atrás cuando Swiatek fue protagonista de un insólito episodio: un miembro de seguridad del torneo no la dejó ingresar a una zona del estadio porque no llevaba acreditación y no la reconoció, situación que quedó registrada en un video que rápidamente se difundió en redes sociales.