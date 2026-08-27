Drástica decisión de Chacho Coudet tras la eliminación de River de la Copa Sudamericana
El "Millonario" empató 1-1 en el Monumental y cayó en la definición por penales ante los colombianos, consumando un nuevo fracaso internacional.
La noche en el estadio Monumental decantó en un escenario de extrema tensión y decepción absoluta. River quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final tras igualar 1-1 ante Independiente Santa Fe, y con todas las miradas puestas sobre su continuidad, el entrenador Chacho Coudet decidió suspender la conferencia de prensa.
El "Millonario" se despide tempranamente del certamen continental, luego de no poder ganarle a un equipo inferior y caer posteriormente en la definición por penales, sellando una de las frustraciones deportivas más duras de los últimos tiempos para el club de Núñez.
El desenlace profundizó la crisis institucional y futbolística que atraviesa el equipo dirigido por Coudet. Lejos de apaciguar las aguas post partido, el director técnico tomó la tajante decisión de suspender la conferencia de prensa obligatoria, un gesto que refleja el callejón sin salida en el que se encuentra su continuidad al frente del plantel profesional.
Un golpe internacional y un presente local alarmante: ¿sigue Chacho Coudet?
La caída en los penales —tras el empate global que prolongó la paridad tras el 0-0 de la ida en Bogotá— golpeó con fuerza a un equipo que llegaba al cruce continental con la soga al cuello.
La eliminación en la Sudamericana dinamita el principal objetivo que le quedaba al semestre para maquillar un semestre nefasto. En el Torneo Clausura, el panorama es igual o más desolador: el "Millonario" apenas suma 4 unidades producto de seis fechas disputadas, un rendimiento muy por debajo de la historia y las exigencias de la institución.
Con un vestuario golpeado, un rendimiento que nunca despegó y la paciencia de los hinchas agotada, la salida de Coudet del banco de suplentes parece ser una cuestión de horas, marcando el fin de un ciclo que naufragó tanto en el ámbito local como internacional.
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