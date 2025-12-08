El detalle de la decoración navideña de Wanda Nara que no pasó desapercibido

Maxi López reveló la charla con Wanda Nara que mejoró el vínculo entre ambos: "Me dijo..."

Maxi López emprendió un viaje rumbo a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, en un momento clave: las últimas semanas del embarazo. Con la llegada de su segundo hijo prevista para enero de 2026, el exfutbolista decidió dejar todo organizado para acompañarla en este tramo final, luego de varios días en Argentina por sus compromisos con MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe.

Antes de subir al avión, el delantero dialogó unos minutos con Intrusos (América) y contó cómo vive este regreso tan esperado, especialmente después de haber estado lejos debido a las grabaciones del ciclo televisivo. En medio de la conversación también surgió el tema de su vínculo con Wanda Nara, en una etapa en la que, según dio a entender, atraviesa un momento de mayor estabilidad personal y emocional.

Al profundizar en ese cambio, Maxi explicó el recorrido que hicieron para lograr una relación más madura. Reconoció: "Hubo un proceso largo con Wanda, pasamos por muchos momentos. Maduramos, dejamos atrás todas las diferencias y era algo que yo ya estaba buscando hace mucho tiempo. Hace años que buscaba la tranquilidad para darle estabilidad a los chicos. Nos costó mucho".

Incluso hizo alusión a situaciones del pasado, aunque sin exponer detalles: "Yo viví muchas cosas y sé muchas cosas que no quiero contar porque no quiero volver atrás. Quizás si algún día Wanda decide y lo habla es una decisión de ella. Icardi puede haber hecho un montón de cosas, pero hay un motivo para eso y no lo sabemos más que nosotros dos".

El momento que marcó un giro en su relación con Wanda Nara

Maxi insistió en la importancia de mantener un entorno sereno para sus hijos, dejando clara su prioridad: "Hay que tener un ámbito de tranquilidad para que los chicos estén relajados y bien. Hablo por mí, porque para mí los chicos son lo más importante".

Según relató, el verdadero punto de inflexión se dio a partir de una charla franca que tuvieron apenas él volvió al país. Un encuentro sin tensión, directo y con la voluntad de dejar atrás viejas discusiones mediáticas.

En ese mano a mano, hubo una frase que, según él, lo cambió todo: "Wanda me dijo que necesitaba que tengamos buena relación, que estemos más cerca y que trabajemos para los chicos. Era lo que yo quería hace tiempo".