La camiseta que usará Lionel Messi en su despedida: los detalles inéditos de la casaca ante Benín

La principal novedad visual estará en la espalda: el icónico dorsal número 10 fue estampado en pan de oro con una tipografía conmemorativa, simbolizando cada uno de los títulos conseguidos con la Selección Argentina. Además, en el centro del pecho, ubicado de forma simétrica entre el escudo de la AFA con las tres estrellas y el parche oficial de campeón del mundo, se incluyó una insignia especial en relieve con la silueta del astro rosarino y la leyenda "Gracias, Leo - 2005-2026".