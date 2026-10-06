La camiseta que usará Lionel Messi en su despedida: los detalles inéditos de la casaca ante Benín
El capitán argentino lucirá un modelo exclusivo y conmemorativo durante el partido homenaje en el Estadio Monumental.
El Estadio Monumental se prepara para una noche inolvidable repleta de emociones en cada rincón, pero la imagen que quedará inmortalizada en las retinas del fútbol mundial será la de Lionel Messi pisando el césped de Núñez con una indumentaria creada exclusivamente para la ocasión. Para bajarle el telón a una era irrepetible de 21 años vistiendo la camiseta albiceleste en el choque ante Benín, el capitán lucirá un modelo de colección que guarda detalles tan sutiles como significativos.
La principal novedad visual estará en la espalda: el icónico dorsal número 10 fue estampado en pan de oro con una tipografía conmemorativa, simbolizando cada uno de los títulos conseguidos con la Selección Argentina. Además, en el centro del pecho, ubicado de forma simétrica entre el escudo de la AFA con las tres estrellas y el parche oficial de campeón del mundo, se incluyó una insignia especial en relieve con la silueta del astro rosarino y la leyenda "Gracias, Leo - 2005-2026".
La camiseta que usará Lionel Messi en su despedida: los detalles inéditos de la casaca ante Benín
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Sin embargo, las perlas del diseño no se agotan en el frente y la espalda. En la parte interna del cuello, la casaca lleva bordada la fecha de su debut absoluto con la Selección Mayor ante Hungría en Budapest, acompañada por las coordenadas geográficas del Estadio Monumental y del Lusail Stadium de Qatar. A su vez, las tradicionales tres tiras de los hombros incorporaron tramas en bajo relieve que repasan cada trofeo oficial levantado por el rosarino a lo largo de su carrera internacional.
Esta prenda de edición ultra limitada no solo se utilizará durante el cruce ante el combinado africano, sino que la propia Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la casaca utilizada por el 10 durante la primera etapa será conservada en el museo oficial del predio de Ezeiza. De esta manera, la indumentaria le rendirá un tributo a la altura del jugador más determinante de la historia en su última función en el país.
El modelo histórico confeccionado para la despedida del capitán repasará sus 21 años en la Selección Argentina mediante estampados en oro, parches conmemorativos y referencias a las gestas de su carrera.
Cuánto cuesta la camiseta que la Selección Argentina usará en la despedida de Lionel Messi
- Camiseta Titular y Alternativa Versión Jugador: $209.999
- Camiseta Versión Hincha (Hombre): $149.999
- Camiseta Versión Mujer: $149.999
- Camiseta Versión Niños: $129.999
- Camiseta Prematch (calentamiento): $109.999
- Remera urbana de algodón: $119.999
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