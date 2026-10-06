La carta de Otamendi por su despedida de la Selección Argentina: "De los mayores honores de mi vida"
El defensor de 38 años jugará ante Benín su último partido con la Albiceleste y cerrará una etapa de 17 años. También le dedicó unas sentidas palabras a Lionel Messi.
La despedida de Lionel Messi no será la única que tendrá la Selección Argentina este martes en el estadio Monumental. Nicolás Otamendi también pondrá punto final a su recorrido con la camiseta albiceleste y lo confirmó con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, horas antes del amistoso frente a Benín.
El experimentado marcador central fue convocado especialmente por Lionel Scaloni para formar parte de esta última presentación y tendrá la posibilidad de compartir una vez más la cancha con Messi, con quien construyó una extensa historia dentro del seleccionado.
Después de completar el último entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, el defensor de 38 años utilizó su cuenta de Instagram para expresar todo lo que representa para él cerrar esta etapa. Su mensaje estuvo atravesado por la emoción, el orgullo y el agradecimiento por una carrera que lo llevó a disputar cuatro Mundiales y a levantar los trofeos más importantes con Argentina.
“Me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, dijo el General.
Otamendi también le dice adiós a la Selección Argentina
La trayectoria de Otamendi con la Selección Argentina estuvo marcada por una enorme continuidad. En 17 años, el defensor acumuló 139 partidos internacionales y convirtió ocho goles, además de ser protagonista de una de las etapas más exitosas en la historia del seleccionado.
El central fue parte del plantel que consiguió la Copa América 2021, el título que significó el primer gran trofeo de la era Scaloni y que también permitió cortar una extensa sequía de consagraciones para la Albiceleste. Un año después llegó la Finalissima frente a Italia y, posteriormente, el momento máximo de su carrera: el Mundial de Qatar 2022.
Otamendi fue una pieza fundamental en el equipo que conquistó la tercera Copa del Mundo para Argentina. La historia de títulos se completó con la Copa América 2024, en la que la Selección volvió a consagrarse y consolidó una generación que quedó definitivamente en la historia del fútbol argentino.
“Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga”, escribió el futbolista.
El mensaje de Otamendi para Messi
Uno de los momentos más especiales de la carta estuvo dedicado a Lionel Messi. Ambos compartieron 106 partidos con la camiseta argentina y atravesaron juntos una gran cantidad de experiencias, desde momentos difíciles hasta las consagraciones que transformaron para siempre la historia reciente del seleccionado.
Otamendi eligió justamente el día de la despedida de Messi para cerrar también su propio ciclo con Argentina. Por eso, antes del encuentro ante Benín, le dedicó unas palabras al capitán: “Es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todo los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia enano”.
La carta completa de Nicolás Otamendi
Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual.
Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez. Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores.
Pero también me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida.
Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos. Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos.
Otamendi jugó 139 partidos en la Selección Argentina y ganó cuatro títulos. (Getty Images)
Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga.
Mañana es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todo los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia enano.
Hasta siempre, Selección. Gracias por todo.
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