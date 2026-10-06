La carta de Otamendi por su despedida de la Selección Argentina: "De los mayores honores de mi vida"

El central fue parte del plantel que consiguió la Copa América 2021, el título que significó el primer gran trofeo de la era Scaloni y que también permitió cortar una extensa sequía de consagraciones para la Albiceleste. Un año después llegó la Finalissima frente a Italia y, posteriormente, el momento máximo de su carrera: el Mundial de Qatar 2022.

Otamendi fue una pieza fundamental en el equipo que conquistó la tercera Copa del Mundo para Argentina. La historia de títulos se completó con la Copa América 2024, en la que la Selección volvió a consagrarse y consolidó una generación que quedó definitivamente en la historia del fútbol argentino.

“Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga”, escribió el futbolista.

El mensaje de Otamendi para Messi

Uno de los momentos más especiales de la carta estuvo dedicado a Lionel Messi. Ambos compartieron 106 partidos con la camiseta argentina y atravesaron juntos una gran cantidad de experiencias, desde momentos difíciles hasta las consagraciones que transformaron para siempre la historia reciente del seleccionado.

Otamendi eligió justamente el día de la despedida de Messi para cerrar también su propio ciclo con Argentina. Por eso, antes del encuentro ante Benín, le dedicó unas palabras al capitán: “Es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todo los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia enano”.

La carta completa de Nicolás Otamendi

Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual.

Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez. Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores.

Pero también me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida.

Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos. Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos.

Otamendi jugó 139 partidos en la Selección Argentina y ganó cuatro títulos. (Getty Images)

Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga.

Mañana es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todo los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia enano.

Hasta siempre, Selección. Gracias por todo.