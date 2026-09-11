Boca ya conoce al árbitro para la revancha ante San Pablo por la Copa Sudamericana: quién es
Gustavo Tejera será el encargado de dirigir el duelo en el Morumbí. El uruguayo tiene un antecedente perfecto con el Xeneize.
Boca ya tiene todo encaminado para la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante San Pablo. Mientras Rodolfo Arruabarrena define el equipo que buscará defender en Brasil la ventaja obtenida en el primer partido, la Conmebol confirmó la terna arbitral que estará a cargo del encuentro del martes.
El encargado de impartir justicia será el uruguayo Gustavo Tejera, quien estará acompañado por una terna de compatriotas. Nicolás Tarán y Martín Soppi serán los jueces de línea, José Burgos ocupará el lugar de cuarto árbitro y Leodán González estará al frente del VAR, con Héctor Bergalo como AVAR.
La designación genera un dato alentador para Boca: Tejera dirigió al conjunto de la Ribera en tres oportunidades y en todas ellas terminó celebrando el equipo argentino.
El antecedente de Gustavo Tejera con Boca
La primera vez que Gustavo Tejera dirigió a Boca como árbitro principal fue en 2022. En aquella oportunidad, recibió a Always Ready por la fase de grupos de la Copa Libertadores y se impuso por 2-0. Dos años después volvió a cruzarse con el equipo argentino, aunque esta vez en la Copa Sudamericana. En la fase de grupos de 2024, Boca venció 1-0 a Sportivo Trinidense bajo el arbitraje del uruguayo.
El antecedente más reciente se produjo durante 2026, nuevamente por la Copa Libertadores. Boca visitó a Universidad Católica en Chile y consiguió una importante victoria por 2-1. De esta manera, ganó los tres partidos que Tejera dirigió como árbitro principal, un registro que buscará mantener en un escenario de máxima exigencia como el Morumbí.
Otros partidos de Boca con Tejera y González
Tejera también estuvo relacionado con otros dos encuentros de Boca, aunque en esos casos cumplió funciones como cuarto árbitro. En 2018 formó parte de la terna que participó del empate 0-0 ante Alianza Lima por la fase de grupos de la Libertadores.
En 2020 volvió a integrar una designación vinculada al club, esta vez para el encuentro de ida de los cuartos de final frente a Racing, que terminó con derrota de Boca por 1-0.
Por su parte, Leodán González, encargado del VAR en Brasil, también tiene antecedentes importantes con Boca. El uruguayo formó parte del equipo arbitral de la revancha de la final de la Copa Libertadores 2018 ante River.
Más adelante, en 2023, volvió a desempeñarse desde la cabina del VAR durante la serie de octavos de final de la Libertadores entre Boca y Racing. En aquella oportunidad, el equipo de la Ribera logró avanzar tras imponerse en la definición por penales.
La terna arbitral para San Pablo vs. Boca
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Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
Asistentes: Nicolás Tarán y Martín Soppi (Uruguay)
Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)
VAR: Leodán González (Uruguay)
AVAR: Héctor Bergalo (Uruguay)
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