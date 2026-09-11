Boca ya conoce al árbitro para la revancha ante San Pablo por la Copa Sudamericana: quién es

Otros partidos de Boca con Tejera y González

Tejera también estuvo relacionado con otros dos encuentros de Boca, aunque en esos casos cumplió funciones como cuarto árbitro. En 2018 formó parte de la terna que participó del empate 0-0 ante Alianza Lima por la fase de grupos de la Libertadores.

En 2020 volvió a integrar una designación vinculada al club, esta vez para el encuentro de ida de los cuartos de final frente a Racing, que terminó con derrota de Boca por 1-0.

Por su parte, Leodán González, encargado del VAR en Brasil, también tiene antecedentes importantes con Boca. El uruguayo formó parte del equipo arbitral de la revancha de la final de la Copa Libertadores 2018 ante River.

Más adelante, en 2023, volvió a desempeñarse desde la cabina del VAR durante la serie de octavos de final de la Libertadores entre Boca y Racing. En aquella oportunidad, el equipo de la Ribera logró avanzar tras imponerse en la definición por penales.

La terna arbitral para San Pablo vs. Boca