La chicana de Franco Colapinto a un fan en Singapur que recordó la final del Mundial 2026
El piloto argentino de Alpine se cruzó con un fanático que llevaba la camiseta de España y no dejó pasar la oportunidad de hacerle una broma futbolera.
Franco Colapinto llegó a Singapur para afrontar un nuevo desafío de la Fórmula 1, pero antes de subirse al Alpine volvió a demostrar que el fútbol argentino está presente incluso cuando se encuentra a miles de kilómetros de casa. El piloto de Pilar protagonizó un divertido momento con un hincha español que llevaba puesta la camiseta de su selección y aprovechó la situación para lanzar una chicana que rápidamente se volvió viral.
El encuentro ocurrió en el marco de las actividades previas al Gran Premio de Singapur y quedó registrado por las cámaras de la escudería francesa. El joven de 23 años observó la camiseta del simpatizante y reaccionó inmediatamente con una frase corta, pero cargada de significado para cualquier argentino que tenga presente lo ocurrido en la final del Mundial 2026.
"Esa camiseta está mal", le dijo el piloto al fanático, en tono de broma. La ocurrencia generó risas y dio paso a un intercambio distendido entre ambos. Lejos de tomárselo a mal, el hincha siguió el juego y terminó haciendo una confesión que dejó a Colapinto satisfecho.
Colapinto no perdonó la camiseta de España
La escena tuvo un condimento especial por el antecedente entre Argentina y España. La Roja se impuso por 1-0 ante la Albiceleste en la final del Mundial 2026, por lo que la camiseta española todavía funciona como un recuerdo reciente de aquella definición que dejó a la Selección sin la posibilidad de volver a conquistar el máximo trofeo.
Colapinto, reconocido públicamente por su pasión por el fútbol y por la Selección Argentina, no necesitó mencionar aquella final para que su comentario tuviera sentido. Apenas vio al hincha con la casaca española, lanzó la frase que resumió su postura. El simpatizante, sin embargo, respondió con la misma buena onda y la situación terminó convirtiéndose en un momento gracioso.
La sorpresa llegó cuando el fanático reconoció que también siente simpatía por la Argentina. De esa manera, lo que comenzó como una pequeña provocación de Colapinto terminó con una especie de victoria simbólica para el piloto argentino: consiguió que el español admitiera que también hincha por la Albiceleste.
El mensaje de Alpine para Colapinto
La escudería Alpine fue la encargada de compartir las imágenes en sus redes sociales. El equipo francés acompañó el video con una frase que reflejó la personalidad del piloto argentino y su enorme vínculo con los hinchas: "Podemos estar en Singapur, pero para Franco siempre es Argentina".
La publicación rápidamente llamó la atención porque muestra otra faceta de Colapinto fuera del auto. Desde su llegada a la F, el argentino se transformó en uno de los pilotos más reconocidos entre los fanáticos de su país y también generó una importante cantidad de seguidores en distintos lugares del mundo.
Su presencia en cada Gran Premio suele estar acompañada por banderas argentinas, camisetas del seleccionado y muestras de afecto de los hinchas. Por eso, la situación registrada en Singapur encajó perfectamente con una dinámica que se repitió durante buena parte de su trayectoria en la máxima categoría.
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