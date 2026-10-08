La chicana de Franco Colapinto a un fan en Singapur que recordó la final del Mundial 2026

Colapinto, reconocido públicamente por su pasión por el fútbol y por la Selección Argentina, no necesitó mencionar aquella final para que su comentario tuviera sentido. Apenas vio al hincha con la casaca española, lanzó la frase que resumió su postura. El simpatizante, sin embargo, respondió con la misma buena onda y la situación terminó convirtiéndose en un momento gracioso.

La sorpresa llegó cuando el fanático reconoció que también siente simpatía por la Argentina. De esa manera, lo que comenzó como una pequeña provocación de Colapinto terminó con una especie de victoria simbólica para el piloto argentino: consiguió que el español admitiera que también hincha por la Albiceleste.

El mensaje de Alpine para Colapinto

La escudería Alpine fue la encargada de compartir las imágenes en sus redes sociales. El equipo francés acompañó el video con una frase que reflejó la personalidad del piloto argentino y su enorme vínculo con los hinchas: "Podemos estar en Singapur, pero para Franco siempre es Argentina".

La publicación rápidamente llamó la atención porque muestra otra faceta de Colapinto fuera del auto. Desde su llegada a la F, el argentino se transformó en uno de los pilotos más reconocidos entre los fanáticos de su país y también generó una importante cantidad de seguidores en distintos lugares del mundo.

Su presencia en cada Gran Premio suele estar acompañada por banderas argentinas, camisetas del seleccionado y muestras de afecto de los hinchas. Por eso, la situación registrada en Singapur encajó perfectamente con una dinámica que se repitió durante buena parte de su trayectoria en la máxima categoría.