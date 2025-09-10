Lionel Scaloni explicó por qué Franco Mastantuono usó la 10 de Lionel Messi
El entrenador reveló el motivo por el que el juvenil del Real Madrid heredó el dorsal de Lionel Messi en el duelo ante la Tri por Eliminatorias Sudamericanas.
En la previa del duelo entre la Selección Argentina y Ecuador, una de las grandes sorpresas fue la designación de Franco Mastantuono como portador de la camiseta número 10, la misma que históricamente usa Lionel Messi. El juvenil ex-River, hoy en el Real Madrid, ingresó en el complemento pero no pudo evitar la derrota de la Albiceleste frente al equipo de Sebastián Beccacece que terminó cómo escolta en la clasificación y se metió sin problemas en el Mundial 2026.
En conferencia de prensa, Lionel Scaloni detalló el motivo de la decisión: “Al principio la iba a llevar Thiago Almada, pero no pudo ser parte de la partida y se la dimos a Franco. Preferimos no arriesgarlo a Thiago en este partido”, dijo el entrenador sobre la ausencia del ex futbolista de Vélez, afectado por una molestia física luego del encuentro ante Venezuela en el estadio Monumental.
El entrenador campeón del mundo destacó la personalidad del juvenil y el nivel que viene demostrando en el último tiempo: “Entró bien. Le gusta jugar con la pelota, la recibe, siempre intenta. Lo que pasa es que ingresó cuando Ecuador estaba con un bloque bajo y había pocos espacios. Otro partido más para él y va sumando minutos en este equipo”.
Lo que viene para la Selección Argentina luego de la caída en la última fecha de las Eliminatorias
Tras la derrota ante Ecuador, la Selección ya piensa en la próxima fecha FIFA de octubre. El viernes 10 enfrentará a Venezuela en Miami, en el Hard Rock Stadium, desde las 21. Luego, viajará a Chicago para medirse con Puerto Rico, en un amistoso con horario a confirmar. Si consigue dos victorias en esta ventana internacional, la Albiceleste tendrá la posibilidad de recuperar el primer puesto del ranking FIFA, que perdió tras la caída en Quito.
