Lionel Scaloni explicó por qué Franco Mastantuono usó la 10 de Lionel Messi

En la previa del duelo entre la Selección Argentina y Ecuador, una de las grandes sorpresas fue la designación de Franco Mastantuono como portador de la camiseta número 10, la misma que históricamente usa Lionel Messi. El juvenil ex-River, hoy en el Real Madrid, ingresó en el complemento pero no pudo evitar la derrota de la Albiceleste frente al equipo de Sebastián Beccacece que terminó cómo escolta en la clasificación y se metió sin problemas en el Mundial 2026.