Salen a la venta las entradas del Mundial 2026: cómo comprarlas y cuánto cuestan

El proceso contempla un sorteo: quienes resulten seleccionados recibirán una notificación con fecha y hora específica para comprar desde el 1° de octubre. Las entradas estarán disponibles para los 104 partidos del certamen, aunque todavía no se conocerán los cruces ya que el sorteo de la fase de grupos será en diciembre y allí comenzará a quedar todo diagramado para la competencia que genera muchas expectativas.