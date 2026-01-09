La chicana de Nuno Mendes a Leonardo Balerdi tras la definición de la Supercopa de Francia

image

Esta vez, la historia fue distinta. PSG golpeó primero con un tanto de Ousmane Dembélé tras una falla defensiva, Marsella reaccionó con goles de Mason Greenwood, de penal, y un tanto en contra de Willian Pacho, pero Gonçalo Ramos apareció en el final para forzar los penales. Allí, el arquero Lucas Chevalier fue decisivo al atajar dos remates y sellar la consagración.

La polémica virtual no hizo más que recalentar una rivalidad que tendrá un nuevo capítulo pronto: PSG y Marsella volverán a enfrentarse por la Ligue 1 en febrero. Con antecedentes recientes, chicanas cruzadas y protagonistas de peso, el clásico francés promete seguir dando que hablar dentro y fuera de la cancha.