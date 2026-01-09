La chicana de Nuno Mendes a Leonardo Balerdi tras la definición de la Supercopa de Francia
El lateral del PSG utilizó sus redes sociales para responderle con ironía al defensor argentino luego de imponerse en una final cargada de tensión y antecedentes recientes.
La consagración del París Saint-Germain (PSG) en la Supercopa de Francia no solo dejó un nuevo trofeo en las vitrinas del club, sino que también reavivó una polémica con fuerte contenido simbólico y argentino en el centro de la escena. Tras imponerse al Olympique de Marsella en una definición por penales, Nuno Mendes decidió celebrar con una provocación directa dirigida a Leonardo Balerdi, capitán del equipo marsellés y una de las figuras de la selección argentina.
El partido, disputado en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait, tuvo todos los condimentos de un clásico moderno del fútbol francés. Marsella estuvo a segundos de cortar una sequía de 15 años sin títulos en esta competencia, pero el PSG logró igualar en el cierre del tiempo adicionado y luego fue más efectivo desde los doce pasos. En el equipo dirigido por Roberto De Zerbi jugaron los argentinos Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Balerdi, quien llevó la cinta de capitán en una final de alta tensión.
Una vez consumada la victoria parisina, Mendes recurrió a la memoria digital. El portugués compartió en sus historias de Instagram una imagen que Balerdi había publicado meses atrás, luego de que el Marsella venciera 1-0 al PSG por la Ligue 1. En aquella oportunidad, el defensor argentino había subido una foto en la que aparecía ganándole la posición al propio Mendes, acompañada por un mensaje celebratorio en el Stade Vélodrome.
Pasaron más de tres meses desde aquel episodio, pero el lateral del PSG no lo olvidó. Tras la Supercopa, retomó esa misma imagen y la resignificó con un mensaje breve pero contundente: “Inténtalo la próxima vez”, escribió en español, junto al apellido “Balerdi” intervenido con los emojis de una pelota y un trofeo. El gesto fue interpretado como una respuesta directa y una chicana explícita luego de cambiar el resultado deportivo.
El trasfondo de la rivalidad suma condimentos. En septiembre, tras aquella victoria del Marsella, Balerdi había escrito: “En nuestro estadio y a nuestra manera. Una noche increíble, gracias a los aficionados por estar siempre ahí, son especiales, seguimos adelante”. El triunfo había llegado con un gol en contra de Marquinhos y había sido celebrado como un golpe de autoridad ante el poderío parisino.
Esta vez, la historia fue distinta. PSG golpeó primero con un tanto de Ousmane Dembélé tras una falla defensiva, Marsella reaccionó con goles de Mason Greenwood, de penal, y un tanto en contra de Willian Pacho, pero Gonçalo Ramos apareció en el final para forzar los penales. Allí, el arquero Lucas Chevalier fue decisivo al atajar dos remates y sellar la consagración.
La polémica virtual no hizo más que recalentar una rivalidad que tendrá un nuevo capítulo pronto: PSG y Marsella volverán a enfrentarse por la Ligue 1 en febrero. Con antecedentes recientes, chicanas cruzadas y protagonistas de peso, el clásico francés promete seguir dando que hablar dentro y fuera de la cancha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario