Fuego y susto en el Monumental durante el Superclásico por un incendio en una de las tribunas
El impresionante recbimiento, con lluvia de papelitos, tuvo un momento de tensión por un pequeño incendio en una de las plateas.
Momentos de tensión se vivieron en la previa del Superclásico entre River y Boca cuando, durante el tradicional e impresionante recibimiento al equipo local, se desató un principio de incendio en una de las tribunas superiores del Estadio Monumental, que no pasó a mayores más allá del susto.
Mientras los planteles saltaban al campo de juego para disputar la fecha 15 del Torneo Apertura, el despliegue de toneladas de papelitos generaron un foco ígneo imprevisto. Las llamas comenzaron a propagarse sobre los restos de papel acumulados en el piso de una de las plateas altas, generando una columna de humo visible desde el campo de juego.
La situación obligó a los hinchas ubicados en el sector afectado a desplazarse rápidamente para evitar el contacto con el fuego. Afortunadamente, la intervención fue veloz: los propios simpatizantes intentaron sofocar las llamas en un primer momento; mientras que operarios del estadio acudieron al lugar con extintores y lograron controlar el foco en cuestión de segundos.
A pesar del susto inicial, el incidente no pasó a mayores ni se registraron heridos, permitiendo que el inicio del encuentro se desarrollara con normalidad tras el despliegue de color que caracteriza a este tipo de partidos.
Según se conoció más tarde, el fuego solo afectó a una butaca de la tribuna y fue reemplazada rápidamente por trabajadores del club de Núñez.
Cómo fue el histórico recibimiento de River
La previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors tuvo un condimento especial en el Estadio Monumental. Antes del arranque del partido por la fecha 15 del Torneo Apertura, el estadio se convirtió en un espectáculo visual impactante: toneladas de papelitos cubrieron el campo de juego en un recibimiento pocas veces visto.
Detrás de la impactante postal hubo semanas de trabajo. La Subcomisión del hincha organizó durante tres semanas una tarea artesanal en la que participaron voluntarios y fanáticos, quienes cortaron manualmente miles de kilos de papel.
Aunque inicialmente se habló de cinco toneladas, el total alcanzó los 52.000 kilos, es decir, unas 50 toneladas, convirtiéndose en la cifra más alta registrada en el club para este tipo de eventos. La preparación incluyó jornadas extensas: el viernes se trabajó hasta las 23 y el sábado continuó durante otras 12 horas.
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