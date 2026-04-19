Fuego y susto en el Monumental durante el Superclásico por un incendio en una de las tribunas

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Cómo fue el histórico recibimiento de River

La previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors tuvo un condimento especial en el Estadio Monumental. Antes del arranque del partido por la fecha 15 del Torneo Apertura, el estadio se convirtió en un espectáculo visual impactante: toneladas de papelitos cubrieron el campo de juego en un recibimiento pocas veces visto.

Detrás de la impactante postal hubo semanas de trabajo. La Subcomisión del hincha organizó durante tres semanas una tarea artesanal en la que participaron voluntarios y fanáticos, quienes cortaron manualmente miles de kilos de papel.

Aunque inicialmente se habló de cinco toneladas, el total alcanzó los 52.000 kilos, es decir, unas 50 toneladas, convirtiéndose en la cifra más alta registrada en el club para este tipo de eventos. La preparación incluyó jornadas extensas: el viernes se trabajó hasta las 23 y el sábado continuó durante otras 12 horas.