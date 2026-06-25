La cocina de la Scaloneta: quiénes son los históricos colaboradores que cumplieron años junto a Messi

Desde entonces acompañó a la Selección en numerosas competencias internacionales y acumuló experiencia en siete Copas del Mundo. Su nombre se hizo especialmente conocido por los tradicionales asados que forman parte de la intimidad del plantel argentino.

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Sin embargo, su trabajo va mucho más allá de la parrilla. A lo largo de los años se convirtió en uno de los responsables de elaborar varios de los platos preferidos por los jugadores, incluyendo pastas caseras, hamburguesas y diferentes preparaciones que forman parte de la rutina alimenticia del equipo.

Por su parte, Antonia Farías también ocupa un lugar muy importante dentro del grupo. Lleva más de diez años trabajando junto al seleccionado y es reconocida por la elaboración de algunas de las comidas más celebradas por los campeones del mundo. Entre ellas sobresalen sus famosas milanesas a la napolitana con papas fritas, una de las opciones favoritas de Messi y de varios integrantes del plantel.

cumpleaños messi cocinera y sparring Messi, la cocinera Antonia y Nehuén Pérez cumplieron años

Además, tiene un papel fundamental en la preparación de postres y mesas dulces durante las concentraciones. La imagen de Farías tomó gran repercusión tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. Luego de la obtención de la Copa del Mundo, protagonizó un emotivo abrazo con Messi que recorrió medios y redes sociales de todo el planeta.

Aquella escena reflejó el vínculo que existe entre los futbolistas y quienes trabajan detrás de escena. Por eso, una vez más, el cumpleaños compartido con el capitán sirvió para reconocer a dos personas que, desde la cocina, también forman parte de la historia reciente de la Selección Argentina.