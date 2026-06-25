La cocina de la Scaloneta: quiénes son los históricos colaboradores que cumplieron años junto a Messi
Mientras el capitán recibió el cariño de todo el plantel en el día de su cumpleaños, otros dos integrantes muy valorados dentro de la concentración también fueron homenajeados.
La jornada del 24 de junio tuvo un clima especial en la concentración de la Selección Argentina. En medio de la preparación para el encuentro frente a Jordania, que marcará el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, el plantel realizó un festejo por el cumpleaños de Lionel Messi. El capitán alcanzó los 39 años rodeado de compañeros, cuerpo técnico y dirigentes, pero no fue el único protagonista de la celebración.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió imágenes del momento a través de sus redes sociales. En una de ellas se observa a todos los integrantes del seleccionado acompañando a la "Pulga" en el tradicional festejo. A su lado aparecen Diego Iacovone y Antonia Farías, quienes también cumplieron años en la misma fecha y recibieron el reconocimiento de toda la delegación.
Ambos forman parte de un sector clave para el funcionamiento cotidiano del equipo y mantienen una relación cercana con los futbolistas desde hace años.
Quiénes son los cocineros de la Selección que cumplen el mismo día que Messi
Iacovone es una figura histórica dentro de la estructura de la AFA. Su llegada al predio de Ezeiza se produjo en 1999, durante la etapa de Marcelo Bielsa al frente del seleccionado. Antes de sumarse al fútbol, trabajó en distintos hoteles y también desarrolló tareas gastronómicas en la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, donde preparaba comidas para diplomáticos y visitantes oficiales.
Desde entonces acompañó a la Selección en numerosas competencias internacionales y acumuló experiencia en siete Copas del Mundo. Su nombre se hizo especialmente conocido por los tradicionales asados que forman parte de la intimidad del plantel argentino.
Sin embargo, su trabajo va mucho más allá de la parrilla. A lo largo de los años se convirtió en uno de los responsables de elaborar varios de los platos preferidos por los jugadores, incluyendo pastas caseras, hamburguesas y diferentes preparaciones que forman parte de la rutina alimenticia del equipo.
Por su parte, Antonia Farías también ocupa un lugar muy importante dentro del grupo. Lleva más de diez años trabajando junto al seleccionado y es reconocida por la elaboración de algunas de las comidas más celebradas por los campeones del mundo. Entre ellas sobresalen sus famosas milanesas a la napolitana con papas fritas, una de las opciones favoritas de Messi y de varios integrantes del plantel.
Además, tiene un papel fundamental en la preparación de postres y mesas dulces durante las concentraciones. La imagen de Farías tomó gran repercusión tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. Luego de la obtención de la Copa del Mundo, protagonizó un emotivo abrazo con Messi que recorrió medios y redes sociales de todo el planeta.
Aquella escena reflejó el vínculo que existe entre los futbolistas y quienes trabajan detrás de escena. Por eso, una vez más, el cumpleaños compartido con el capitán sirvió para reconocer a dos personas que, desde la cocina, también forman parte de la historia reciente de la Selección Argentina.
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