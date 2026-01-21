Pampita en México: las fotos en microbikini animal print de su cumpleaños
La conductora Pampita viajó a la Riviera Maya para celebrar sus 48 años. Desde un hotel de lujo, posó con la tendencia de moda del verano 2026.
El ícono de la moda Pampita reafirmó su vigencia con una espectacular sesión de fotos desde las playas de México. Como ya es una tradición inquebrantable en su agenda personal, la conductora eligió el escenario paradisíaco del Caribe para recibir su nuevo año de vida, rodeada de familiares y amigos íntimos en un exclusivo resort.
En las imágenes que rápidamente captaron la atención de las redes sociales, se la puede ver disfrutando de las instalaciones del hotel, luciendo una microbikini que marca el pulso de la temporada y demostrando su innegable carisma frente a la cámara.
La tendencia del animal print
Para esta ocasión especial, la modelo optó por un traje de baño de dos piezas con estampado de animal print, confirmando que este diseño sigue siendo el "must" indiscutido del verano 2026. El conjunto resalta su figura mientras posa relajada al borde de una piscina infinita rodeada de palmeras, combinando elegancia y sensualidad bajo el sol mexicano.
La elección no fue al azar. Pampita suele utilizar sus viajes no solo para descansar, sino para marcar tendencia. En las postales, se la ve con gafas de sol oscuras y el cabello suelto al viento, mimetizada con el entorno natural de lujo que ofrece la costa mexicana.
Un ritual de cumpleaños
Carolina Ardohaín viaja todos los años a este mismo destino para celebrar su natalicio. Este 21 de enero, la modelo festejó sus 48 años en un clima de absoluta distensión y alegría.
Lejos de la rutina de Buenos Aires y enfocada en su bienestar, la conductora se mostró radiante. Este viaje se ha convertido en un clásico personal, donde combina el relax con la familia y la moda, demostrando por qué sigue siendo una de las mujeres más influyentes y admiradas del país.
