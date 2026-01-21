Pampita en México: las fotos en microbikini animal print de su cumpleaños

Alerta en Brasil: qué es el "golpe da maquininha" que vacía cuentas

Un ritual de cumpleaños

Carolina Ardohaín viaja todos los años a este mismo destino para celebrar su natalicio. Este 21 de enero, la modelo festejó sus 48 años en un clima de absoluta distensión y alegría.

Lejos de la rutina de Buenos Aires y enfocada en su bienestar, la conductora se mostró radiante. Este viaje se ha convertido en un clásico personal, donde combina el relax con la familia y la moda, demostrando por qué sigue siendo una de las mujeres más influyentes y admiradas del país.

Galería de fotos de Pampita en microbikini

Pampita (5)

Pampita (6)

Pampita (1)

Pampita (2)

Pampita (3)