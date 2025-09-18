La confusa decisión arbitral que desató la bronca de los hinchas de River en el duelo con Palmeiras

El problema se produjo en la manera en que el árbitro transmitió su decisión. En primera instancia, su anuncio fue interpretado por los presentes como la confirmación de un penal, lo que desató un festejo generalizado en las tribunas. Segundos más tarde, Valenzuela corrigió lo dicho y explicó que la jugada quedaba anulada por offside, aunque mantenía la tarjeta amarilla para Weverton.

Ese cambio abrupto de mensaje provocó la furia de los hinchas, que pasaron de la euforia a la indignación en cuestión de segundos. El episodio no solo encendió la bronca dentro del estadio, sino que también explotó en las redes sociales, donde miles de hinchas expresaron su descontento por lo que consideraron una comunicación desprolija e insólita.

jesus valenzuela river palmeiras

Para muchos, la confusión fue innecesaria y dejó la sensación de un manejo poco claro de la tecnología y del criterio arbitral en un momento decisivo del partido.

La polémica quedará marcada como una de las escenas más recordadas de la noche, en un encuentro donde los de Núñez perdieron la ventaja y ahora deberá buscar la hazaña en Brasil, cargando además con la frustración de una jugada que dejó más dudas que certezas.