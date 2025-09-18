La confusa decisión arbitral que desató la bronca de los hinchas de River en el duelo con Palmeiras
Jesús Valenzuela generó desconcierto en el Monumental tras una jugada revisada en el VAR que provocó festejos anticipados y posterior enojo.
River cayó 2-1 ante Palmeiras en el estadio Monumental en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, un resultado que dejó al equipo argentino en una situación complicada de cara a la revancha en Brasil, donde deberá ganar o forzar los penales para clasificar a las semifinales.
Más allá de la derrota, lo que marcó el cierre del encuentro fue un episodio cargado de confusión que tuvo como protagonista al árbitro venezolano Jesús Valenzuela, quien terminó siendo el centro de la polémica por una comunicación poco clara. En los minutos finales, el Millonario buscaba con desesperación el empate cuando llegó un tiro libre que desembocó en una acción controvertida.
El arquero Weverton chocó con Gonzalo Montiel dentro del área, lo que generó la inmediata protesta de todo River reclamando penal. Valenzuela detuvo el juego y recurrió al VAR, revisando la jugada con atención. Finalmente, determinó que no había penal debido a una posición adelantada previa del futbolista millonario. Sin embargo, decidió amonestar al arquero brasileño por considerar temeraria su acción.
El problema se produjo en la manera en que el árbitro transmitió su decisión. En primera instancia, su anuncio fue interpretado por los presentes como la confirmación de un penal, lo que desató un festejo generalizado en las tribunas. Segundos más tarde, Valenzuela corrigió lo dicho y explicó que la jugada quedaba anulada por offside, aunque mantenía la tarjeta amarilla para Weverton.
El problema se produjo en la manera en que el árbitro transmitió su decisión. En primera instancia, su anuncio fue interpretado por los presentes como la confirmación de un penal, lo que desató un festejo generalizado en las tribunas. Segundos más tarde, Valenzuela corrigió lo dicho y explicó que la jugada quedaba anulada por offside, aunque mantenía la tarjeta amarilla para Weverton.
Ese cambio abrupto de mensaje provocó la furia de los hinchas, que pasaron de la euforia a la indignación en cuestión de segundos. El episodio no solo encendió la bronca dentro del estadio, sino que también explotó en las redes sociales, donde miles de hinchas expresaron su descontento por lo que consideraron una comunicación desprolija e insólita.
Para muchos, la confusión fue innecesaria y dejó la sensación de un manejo poco claro de la tecnología y del criterio arbitral en un momento decisivo del partido.
La polémica quedará marcada como una de las escenas más recordadas de la noche, en un encuentro donde los de Núñez perdieron la ventaja y ahora deberá buscar la hazaña en Brasil, cargando además con la frustración de una jugada que dejó más dudas que certezas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario