La conmovedora historia de superación del exfutbolista "Huguito" Morales: quién es
Su gran nivel durante la década del 90 lo catapultó como uno de los mejores jugadores de Argentina, pero un diagnóstico de cáncer le cambió la vida. Los detalles en la nota.
Hugo "Huguito" Morales fue una de las grandes promesas del fútbol argentino durante la década de 1990. Dueño de una zurda talentosa y una visión de juego única, brilló en Huracán y Lanús, llegó a vestir la camiseta de la Selección Argentina y estuvo cerca de cumplir el sueño de disputar el Mundial de Francia 1998.
Pero cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, un cáncer cambió por completo el rumbo de su vida. Si bien tuvo que someterse a diferentes estudios y cirugías, superó la enfermedad y volvió a brillar dentro del verde césped, anotando goles decisivos y actuaciones que lo consolidaron como uno de los grandes futbolistas del fútbol local.
La vida de "Huguito" Morales
El mejor momento de la carrera de Morales llegó con la camiseta de Lanús. Allí se convirtió en una de las piezas clave del equipo dirigido por Héctor Cúper que conquistó la Copa Conmebol en 1996, un logro histórico al tratarse del primer título internacional obtenido por el club.
Sus grandes actuaciones lo consolidaron como uno de los enganches más destacados del fútbol argentino de esa época. El rendimiento que mostró en el "Granate" le abrió las puertas de la Selección nacional, donde fue convocado para distintos compromisos internacionales.
Además, integró el plantel que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, un reconocimiento que terminó de confirmar su crecimiento y lo ubicó entre los futbolistas con mayor proyección del país.
El diagnóstico inesperado
Cuando atravesaba el mejor momento de su carrera, tuvo que enfrentar un desafío que iba mucho más allá del fútbol. En 1997, durante una convocatoria con la Selección, una descompensación derivó en estudios médicos que confirmaron un diagnóstico inesperado: padecía un cáncer de testículo.
El exmediocampista fue sometido a una cirugía y luego inició un tratamiento de quimioterapia, lo que lo obligó a dejar la actividad profesional durante varios meses.
Lejos de rendirse, logró superar la enfermedad y regresó a las canchas en 1998. Su vuelta quedó marcada por un gol frente a San Lorenzo, un momento que simbolizó el cierre de una etapa muy difícil y el inicio de una nueva oportunidad en su carrera.
Tras recuperarse, continuó jugando tanto en Argentina como en el exterior. Defendió las camisetas de Tenerife, Independiente, Atlético Nacional, Millonarios, Universidad Católica y Talleres, además de convertir un gol decisivo para el ascenso del club español a la Primera División.
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