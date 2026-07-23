La conmovedora historia de superación del exfutbolista "Huguito" Morales: quién es

El diagnóstico inesperado

Cuando atravesaba el mejor momento de su carrera, tuvo que enfrentar un desafío que iba mucho más allá del fútbol. En 1997, durante una convocatoria con la Selección, una descompensación derivó en estudios médicos que confirmaron un diagnóstico inesperado: padecía un cáncer de testículo.

El exmediocampista fue sometido a una cirugía y luego inició un tratamiento de quimioterapia, lo que lo obligó a dejar la actividad profesional durante varios meses.

Lejos de rendirse, logró superar la enfermedad y regresó a las canchas en 1998. Su vuelta quedó marcada por un gol frente a San Lorenzo, un momento que simbolizó el cierre de una etapa muy difícil y el inicio de una nueva oportunidad en su carrera.

Tras recuperarse, continuó jugando tanto en Argentina como en el exterior. Defendió las camisetas de Tenerife, Independiente, Atlético Nacional, Millonarios, Universidad Católica y Talleres, además de convertir un gol decisivo para el ascenso del club español a la Primera División.