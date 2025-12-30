La continuidad de Claudio Úbeda en Boca: el equipo que lo acompañará durante 2026

ubeda juvenal rodriguez

El respaldo interno tuvo su correlato en el vestuario. Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel, llegó a compararlo públicamente con Lionel Scaloni, destacando su manejo del grupo y su lectura del juego. Sin embargo, el ciclo volvió a quedar bajo la lupa tras la eliminación ante Racing en la semifinal del Clausura. El polémico cambio de Exequiel Zeballos, que generó la furia del propio Paredes, y la falta de respuestas desde el banco cuando el equipo quedó en desventaja, hicieron que una parte del hincha apuntara directamente contra el entrenador.

Las declaraciones posteriores de Marcelo Delgado, quien reconoció que se estaba “evaluando” la continuidad del DT, sembraron más incertidumbre en el Mundo Boca. No obstante, este lunes Riquelme se reunió con Úbeda y le comunicó formalmente que continuará al frente del equipo, despejando cualquier especulación.