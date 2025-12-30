La continuidad de Claudio Úbeda en Boca: el equipo que lo acompañará durante 2026
Con el aval de Juan Román Riquelme y sin incorporaciones externas, el club definió que el “Sifón” siga al frente del plantel profesional y confirmó cómo quedará conformado el cuerpo técnico.
Luego de varios días de rumores, análisis internos y versiones cruzadas, Boca terminó de despejar cualquier tipo de duda respecto al futuro inmediato de su conducción futbolística. Claudio Úbeda seguirá siendo el entrenador del primer equipo, al menos hasta la finalización de su contrato, prevista para el 30 de junio de 2026.
La decisión fue tomada por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, que finalmente optó por sostener la estructura actual y descartar la posibilidad de sumar un nuevo integrante al cuerpo técnico para aportar una voz alternativa en la toma de decisiones. La figura del Sifón fue ganando peso específico dentro del club desde la llegada de Miguel Ángel Russo a fines de mayo.
En ese contexto, Úbeda se convirtió en el hombre de mayor cercanía con los futbolistas y, con el correr de los meses, asumió un rol cada vez más protagónico. Las complicaciones de salud que atravesó Russo, y que terminaron con su fallecimiento, derivaron en que el exdefensor se hiciera cargo de varios entrenamientos y también de la conducción del equipo en partidos oficiales del Torneo Clausura 2025, una situación tan inesperada como sensible.
El cuerpo técnico de Boca para el 2026: Úbeda, Juvenal y un par más
De esta manera, el Sifón encabezará la pretemporada que comenzará el 2 de enero en Boca Predio junto a un cuerpo técnico que se mantendrá sin cambios. Juvenal Rodríguez seguirá como ayudante de campo y analista de video, mientras que Adrián Gerónimo y Cristian Aquino continuarán como preparadores físicos. El trabajo con los arqueros seguirá a cargo de Cristian Muñoz, quien se incorporó al club durante el ciclo de Fernando Gago y se mantuvo tanto con Russo como con Úbeda.
Tras la pérdida del entrenador principal, la dirigencia resolvió darle continuidad a Úbeda, al menos de manera transitoria. El desafío no era menor: el plantel venía golpeado desde lo emocional y arrastraba una racha sin triunfos que se transformó en la más extensa de la historia del club. En ese contexto adverso, el DT logró estabilizar el funcionamiento del equipo, encontrar una base que se repitió partido a partido y conseguir resultados claves, como el triunfo en el Superclásico y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que Boca no lograba desde hacía dos temporadas.
El respaldo interno tuvo su correlato en el vestuario. Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel, llegó a compararlo públicamente con Lionel Scaloni, destacando su manejo del grupo y su lectura del juego. Sin embargo, el ciclo volvió a quedar bajo la lupa tras la eliminación ante Racing en la semifinal del Clausura. El polémico cambio de Exequiel Zeballos, que generó la furia del propio Paredes, y la falta de respuestas desde el banco cuando el equipo quedó en desventaja, hicieron que una parte del hincha apuntara directamente contra el entrenador.
Las declaraciones posteriores de Marcelo Delgado, quien reconoció que se estaba “evaluando” la continuidad del DT, sembraron más incertidumbre en el Mundo Boca. No obstante, este lunes Riquelme se reunió con Úbeda y le comunicó formalmente que continuará al frente del equipo, despejando cualquier especulación.
