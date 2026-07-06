Violenta reacción de Speed con hinchas que gritaban por Lionel Messi tras la eliminación de Portugal
El reconocido streamer, fanático de Cristiano Ronaldo, vivió un momento de máxima tensión a la salida del estadio luego de la derrota ante España.
La eliminación de Portugal del Mundial 2026 no solo dejó la desazón de Cristiano Ronaldo y de los hinchas lusos. Una vez finalizado el encuentro frente a España, Speed también quedó en el centro de la escena tras protagonizar un fuerte cruce con un grupo de fanáticos en las inmediaciones del estadio.
El popular creador de contenido, que construyó buena parte de su imagen pública mostrando su admiración por CR7, fue reconocido por varios simpatizantes cuando abandonaba el recinto. Fue entonces cuando comenzaron las provocaciones, con un cántico que apuntó directamente a la histórica rivalidad entre el portugués y el capitán de la Selección argentina.
El grito que enfureció a Speed
Mientras caminaba hacia la salida, un grupo de personas empezó a corear de manera insistente "¡Messi, Messi!", buscando provocar la reacción del streamer, quien nunca ocultó su preferencia por Cristiano Ronaldo y sus constantes críticas hacia el rosarino.
La insistencia terminó sacando de eje a Speed, que se acercó visiblemente enojado hacia quienes lo estaban increpando. Durante algunos segundos, la situación escaló y estuvo muy cerca de terminar en una pelea en plena vía pública.
Sin embargo, el conflicto no pasó a mayores gracias a la intervención de las personas que acompañaban al influencer y del personal de seguridad, que logró contenerlo antes de que se produjera un enfrentamiento físico.
Minutos antes, el influencer rompió en llanto al ver que la derrota de Portugal era un hecho y su participación en la Copa del Mundo había llegado a su fin.
Las imágenes del episodio comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y, en cuestión de minutos, el video se volvió viral, convirtiendo nuevamente a Speed en uno de los nombres más comentados tras la despedida de Portugal de la Copa del Mundo, desatando todo tipo de comentarios por parte de los seguidores.
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