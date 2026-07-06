Violenta reacción de Speed con hinchas que gritaban por Lionel Messi tras la eliminación de Portugal

Minutos antes, el influencer rompió en llanto al ver que la derrota de Portugal era un hecho y su participación en la Copa del Mundo había llegado a su fin.

Las imágenes del episodio comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y, en cuestión de minutos, el video se volvió viral, convirtiendo nuevamente a Speed en uno de los nombres más comentados tras la despedida de Portugal de la Copa del Mundo, desatando todo tipo de comentarios por parte de los seguidores.