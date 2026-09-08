Balón de Oro 2026: uno por uno, todos y cada uno de los nominados en cada categoría

Luis Enrique completa la lista luego de una campaña especialmente exitosa con PSG. El entrenador español acumuló cinco títulos: Champions League, Intercontinental, Supercopa de Europa, Ligue 1 y Supercopa de Francia.

Las nominadas a mejor entrenadora femenina

En la categoría femenina, las candidatas son Jonathan Giráldez, del Olympique Lyon; Andrée Jeglertz, del Manchester City; Nils Nielsen, de la selección de Japón; Pere Romeu, del Barcelona; y Elena Sadiku, del BK Häcken.

Nominated for the 2026 Women's Coach of the Year



Jonatan Giráldez - OL Lyonnes

Andrée Jeglertz - Manchester City

Nils Nielsen - Japan national team

Pere Romeu - FC Barcelona

Elena Sadiku - Celtic/BK Häcken pic.twitter.com/RkviTlGEh7 — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Los clubes candidatos al premio

El reconocimiento al mejor club masculino también tendrá cinco contendientes. Los nominados son Arsenal, Bayern Munich, Bodø/Glimt, Flamengo y Paris Saint Germain.

La aparición del conjunto noruego Bodø/Glimt es una de las grandes sorpresas de la selección. Arsenal, Bayern, Flamengo y PSG completan una lista que reúne representantes de distintas ligas y continentes.

En la rama femenina, en tanto, las instituciones nominadas son Barcelona, Bayern Munich, Club América, Manchester City y Olympique Lyon.

Todos los candidatos al Trofeo Yashin

La categoría de mejor arquero tendrá diez nominados. Entre ellos se encuentra el argentino Emiliano Martínez, quien actualmente defiende el arco del Chelsea después de su etapa en Aston Villa.

La lista está integrada además por Yassine Bounou, del Al-Hilal; Thibaut Courtois, del Real Madrid; Gregor Kobel, del Borussia Dortmund; Joan García, del Barcelona; Édouard Mendy, del Al-Ahli; David Raya, del Arsenal; Vozinha, del GD Chaves y actualmente en Colo Colo; Unai Simón, del Athletic Bilbao; y Matvey Safonov, del PSG.

La presencia de Martínez vuelve a colocar a Argentina entre los protagonistas de una de las categorías individuales más importantes del fútbol internacional.

Nominated for the 2026 Men's Young Talent of the Year



Kerim Alajbegovi

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Yan Diomandé

Lennart Karl

Éli Junior Kroupi

Lamine Yamal

Johan Manzambi

Ibrahim Maza

Warren Zaïre-Emery #ballondor pic.twitter.com/pQCe6SwtRZ — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Los nominados al premio al mejor jugador joven

El reconocimiento al mejor futbolista joven también cuenta con diez candidatos. La lista está formada por Kerim Alajbegovi, del Salzburgo; Ayyoub Bouaddi, del Manchester City; Pau Cubarsí y Lamine Yamal, del Barcelona; Yan Diomandé, del Real Madrid; Lennart Karl, del Bayern Múnich; Éli Junior Kroupi, del Bournemouth; Johan Manzambi, del Friburgo; Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen; y Warren Zaïre-Emery, del PSG.

En la categoría femenina, las nominadas son Veerle Buurman, del Chelsea; Vicky López y Clara Serrajordi, del Barcelona; Felicia Schröder, del Real Madrid; y Lily Yohannes, del Lyon.

Las grandes figuras que competirán por el Balón de Oro femenino

España cuenta con una representación destacada gracias a nombres como Mariona Caldentey, Cata Coll, Patri Guijarro, Mapi León, Claudia Pina y Alexia Putellas. También aparecen figuras de Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Japón, Estados Unidos, Brasil, México, Zambia, Malawi, Haití, Jamaica, Polonia, Dinamarca, Bélgica y Escocia.

Entre las candidatas más reconocidas se encuentran Alexia Putellas, Aitana Bonmatí no figura en la lista proporcionada, mientras que sí aparecen otras referentes del fútbol mundial como Caroline Graham Hansen, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Wendie Renard, Khadija Shaw, Alessia Russo, Rose Lavelle y Pernille Harder.

Selma Bacha

Barbra Banda

Klara Bühl

Esmee Brugts

Mariona Caldentey

Scarlett Camberos

Kerstin Casparij

Temwa Chawinga

Cata Coll

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Alex Greenwood

Patri Guijarro

Pernille Harder

Yui Hasegawa

Rose Lavelle

Mapi León

Lorena

Melvine Malard

Manaka Matsukubo

Vivianne Miedema

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Wendie Renard

Alessia Russo

Khadija Shaw

Momoko Tanikawa

Caroline Weir

Tessa Wullaert

Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino

La pelea por el Balón de Oro masculino tendrá a varias de las principales figuras del fútbol mundial. La lista reúne a campeones del mundo, estrellas de la Champions League, referentes de las grandes ligas europeas y también a Lionel Messi, quien vuelve a aparecer entre los candidatos al máximo premio individual.

La nómina está compuesta por 30 futbolistas y presenta una competencia especialmente pareja. Entre los nombres más destacados aparecen Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri y Ousmane Dembélé, entre muchas otras figuras.

El argentino vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la elección. La Pulga, máximo ganador histórico con ocho Balones de Oro, intentará sumar un nuevo trofeo a su extraordinario palmarés después de haber tenido un papel destacado con la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El Toro, por su parte, buscará mejorar su mejor posición histórica, el séptimo lugar conseguido en 2024.