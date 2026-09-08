Balón de Oro 2026: uno por uno, todos y cada uno de los nominados en cada categoría
France Football dio a conocer las candidaturas para las distintas categorías del premio. Dibu es el único argentino incluido y competirá por el Trofeo Lev Yashin.
France Football anunció oficialmente las nominaciones para la edición 2026 del Balón de Oro, uno de los premios individuales más importantes del fútbol mundial. La ceremonia se llevará a cabo el 26 de octubre en The London Palladium de Londres, en una edición que tendrá varias características inéditas.
La gala será especialmente particular porque por primera vez el evento no tendrá lugar en Francia. Además, tampoco será obligatorio que los futbolistas desarrollen su carrera en Europa para poder ser considerados entre los candidatos. El período utilizado para evaluar a los protagonistas comprende una temporada deportiva completa, desde agosto hasta julio.
En esta oportunidad, el desempeño de los futbolistas durante el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá un peso importante a la hora de definir las candidaturas. Dentro de las listas difundidas aparece un solo argentino: Emiliano “Dibu” Martínez, actualmente en Chelsea. El arquero competirá por el Trofeo Lev Yashin, reconocimiento destinado al mejor guardameta del año.
Los candidatos a mejor entrenador masculino
La categoría de mejor entrenador masculino tendrá cinco candidatos. La nómina está encabezada por Mikel Arteta, del Arsenal; Luis de la Fuente, entrenador de España; Unai Emery, del Aston Villa; Vincent Kompany, del Bayern Munich; y Luis Enrique, del PSG.
Arteta aparece entre los nominados después de conquistar la Premier League con Arsenal. De la Fuente, por su parte, llega a la candidatura luego de conducir a España al título mundial. Emery fue incluido por su trabajo al frente del Aston Villa y la conquista de la Europa League. Kompany aparece tras una temporada en la que Bayern Munich consiguió la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania.
Luis Enrique completa la lista luego de una campaña especialmente exitosa con PSG. El entrenador español acumuló cinco títulos: Champions League, Intercontinental, Supercopa de Europa, Ligue 1 y Supercopa de Francia.
Las nominadas a mejor entrenadora femenina
En la categoría femenina, las candidatas son Jonathan Giráldez, del Olympique Lyon; Andrée Jeglertz, del Manchester City; Nils Nielsen, de la selección de Japón; Pere Romeu, del Barcelona; y Elena Sadiku, del BK Häcken.
Los clubes candidatos al premio
El reconocimiento al mejor club masculino también tendrá cinco contendientes. Los nominados son Arsenal, Bayern Munich, Bodø/Glimt, Flamengo y Paris Saint Germain.
La aparición del conjunto noruego Bodø/Glimt es una de las grandes sorpresas de la selección. Arsenal, Bayern, Flamengo y PSG completan una lista que reúne representantes de distintas ligas y continentes.
En la rama femenina, en tanto, las instituciones nominadas son Barcelona, Bayern Munich, Club América, Manchester City y Olympique Lyon.
Todos los candidatos al Trofeo Yashin
La categoría de mejor arquero tendrá diez nominados. Entre ellos se encuentra el argentino Emiliano Martínez, quien actualmente defiende el arco del Chelsea después de su etapa en Aston Villa.
La lista está integrada además por Yassine Bounou, del Al-Hilal; Thibaut Courtois, del Real Madrid; Gregor Kobel, del Borussia Dortmund; Joan García, del Barcelona; Édouard Mendy, del Al-Ahli; David Raya, del Arsenal; Vozinha, del GD Chaves y actualmente en Colo Colo; Unai Simón, del Athletic Bilbao; y Matvey Safonov, del PSG.
La presencia de Martínez vuelve a colocar a Argentina entre los protagonistas de una de las categorías individuales más importantes del fútbol internacional.
Los nominados al premio al mejor jugador joven
El reconocimiento al mejor futbolista joven también cuenta con diez candidatos. La lista está formada por Kerim Alajbegovi, del Salzburgo; Ayyoub Bouaddi, del Manchester City; Pau Cubarsí y Lamine Yamal, del Barcelona; Yan Diomandé, del Real Madrid; Lennart Karl, del Bayern Múnich; Éli Junior Kroupi, del Bournemouth; Johan Manzambi, del Friburgo; Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen; y Warren Zaïre-Emery, del PSG.
En la categoría femenina, las nominadas son Veerle Buurman, del Chelsea; Vicky López y Clara Serrajordi, del Barcelona; Felicia Schröder, del Real Madrid; y Lily Yohannes, del Lyon.
Las grandes figuras que competirán por el Balón de Oro femenino
España cuenta con una representación destacada gracias a nombres como Mariona Caldentey, Cata Coll, Patri Guijarro, Mapi León, Claudia Pina y Alexia Putellas. También aparecen figuras de Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Japón, Estados Unidos, Brasil, México, Zambia, Malawi, Haití, Jamaica, Polonia, Dinamarca, Bélgica y Escocia.
Entre las candidatas más reconocidas se encuentran Alexia Putellas, Aitana Bonmatí no figura en la lista proporcionada, mientras que sí aparecen otras referentes del fútbol mundial como Caroline Graham Hansen, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Wendie Renard, Khadija Shaw, Alessia Russo, Rose Lavelle y Pernille Harder.
- Selma Bacha
- Barbra Banda
- Klara Bühl
- Esmee Brugts
- Mariona Caldentey
- Scarlett Camberos
- Kerstin Casparij
- Temwa Chawinga
- Cata Coll
- Melchie Dumornay
- Caroline Graham Hansen
- Alex Greenwood
- Patri Guijarro
- Pernille Harder
- Yui Hasegawa
- Rose Lavelle
- Mapi León
- Lorena
- Melvine Malard
- Manaka Matsukubo
- Vivianne Miedema
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Wendie Renard
- Alessia Russo
- Khadija Shaw
- Momoko Tanikawa
- Caroline Weir
- Tessa Wullaert
Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino
La pelea por el Balón de Oro masculino tendrá a varias de las principales figuras del fútbol mundial. La lista reúne a campeones del mundo, estrellas de la Champions League, referentes de las grandes ligas europeas y también a Lionel Messi, quien vuelve a aparecer entre los candidatos al máximo premio individual.
La nómina está compuesta por 30 futbolistas y presenta una competencia especialmente pareja. Entre los nombres más destacados aparecen Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri y Ousmane Dembélé, entre muchas otras figuras.
El argentino vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la elección. La Pulga, máximo ganador histórico con ocho Balones de Oro, intentará sumar un nuevo trofeo a su extraordinario palmarés después de haber tenido un papel destacado con la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El Toro, por su parte, buscará mejorar su mejor posición histórica, el séptimo lugar conseguido en 2024.
-
Vitinha
Vinicius Jr.
Dayot Upamecano
Ferrán Torres
William Saliba
Fabián Ruiz
Rodri
-
Declan Rice
Julián Quiñónez
William Pacho
Michael Olise
Joao Neves
Lionel Messi
-
Nuno Mendes
Kylian Mbappé
Lautaro Martínez
Marquinhos
Sadio Mané
Lamine Yamal
Khvicha Kvaratskhelia
Harry Kane
Achraf Hakimi
Erling Haaland
Gabriel
Bruno Fernandes
Luis Díaz
Ousmane Dembélé
-
Marc Cucurella
Pau Cubarsí
Jude Bellingham
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario