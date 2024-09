La contundente frase de Marcelo Moretti sobre Ortigoza tras los videos agrediendo a su ex

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, no dudó en señalar que el vocal del club, Néstor Ortigoza, no respondió al pedido de renuncia y advirtió que, en caso de no hacerlo, será removido de su cargo. El exjugador e ídolo de la institución se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de unos videos en los que se lo ve ejerciendo violencia familiar contra su expareja, Lucía Cassiau.