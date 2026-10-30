La crisis de Manchester United puede acercar a Lisandro Martínez a un gigante de España

Atlético de Madrid también sigue a Lisandro Martínez

Barcelona no sería el único equipo español interesado en el defensor argentino: Atlético de Madrid también tendría nuevamente a Licha en su radar, según publicó AS. En ese escenario aparece una figura conocida por Martínez: Cristian "Cuti" Romero. El compañero de zaga en la Selección Argentina y amigo del futbolista buscaría convencerlo para sumarse al proyecto de Diego "Cholo" Simeone.

Por ahora, no existe una definición sobre su futuro. Sin embargo, entre el interés del culé, la posibilidad del Colchonero y la falta de avances para renovar con Manchester United, el próximo mercado de pases podría resultar determinante para el campeón del mundo.