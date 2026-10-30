La crisis de Manchester United puede acercar a Lisandro Martínez a un gigante de España
El defensor de la Selección Argentina aparece entre las alternativas del conjunto catalán para 2027. Su contrato con los ingleses vence en junio de ese año.
El futuro de Lisandro Martínez en Manchester United atraviesa un momento de incertidumbre y Barcelona aparece nuevamente como uno de los posibles destinos para el defensor argentino. En medio de la crisis deportiva e institucional que atraviesa el conjunto inglés, el nombre del campeón del mundo volvió a instalarse entre las alternativas del equipo catalán para reforzar su defensa en 2027.
Según informó el medio español Sport, el zaguero reúne varias características que encajan con las necesidades del proyecto encabezado por Hansi Flick. Su personalidad, capacidad para salir jugando, firmeza en los duelos y liderazgo son algunas de las condiciones que despiertan interés en la dirigencia blaugrana. Además de sus cualidades futbolísticas, hay un factor contractual que podría facilitar una eventual negociación.
La crisis de Manchester United y el contrato de Lisandro Martínez
El presente de los Diablos Rojos tampoco ayuda a despejar las dudas sobre la continuidad del argentino. El equipo atraviesa una etapa complicada, con ocho partidos sin ganar y dos goleadas consecutivas, un contexto que profundizó las críticas hacia la conducción deportiva.
Martínez también quedó en el centro de la escena por sus cuestionamientos a la dirigencia después de la derrota por 1-0 frente a Atlético de Madrid en la Champions League. “Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo. Esperaba más inversiones en el mercado”, había manifestado el defensor. Sus declaraciones provocaron reacciones entre los hinchas y algunas figuras históricas del club. Wayne Rooney fue uno de los más críticos y le reclamó públicamente: “Da la cara”.
A este escenario se suma que su vínculo finaliza en junio de 2027 y, de acuerdo con la información publicada en España, todavía no existieron contactos con su representante para avanzar en una renovación. Por eso, una salida en diciembre podría convertirse en una alternativa para el club inglés, que evitaría perderlo sin recibir dinero seis meses después. Según Transfermarkt, su cotización alcanza los 45 millones de euros.
Atlético de Madrid también sigue a Lisandro Martínez
Barcelona no sería el único equipo español interesado en el defensor argentino: Atlético de Madrid también tendría nuevamente a Licha en su radar, según publicó AS. En ese escenario aparece una figura conocida por Martínez: Cristian "Cuti" Romero. El compañero de zaga en la Selección Argentina y amigo del futbolista buscaría convencerlo para sumarse al proyecto de Diego "Cholo" Simeone.
Por ahora, no existe una definición sobre su futuro. Sin embargo, entre el interés del culé, la posibilidad del Colchonero y la falta de avances para renovar con Manchester United, el próximo mercado de pases podría resultar determinante para el campeón del mundo.
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