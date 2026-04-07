La cuenta pendiente de Boca: mejorar sus comienzos en la Copa Libertadores

Embed - ¡DURA DERROTA DEL XENEIZE EN SU DEBUT POR LA LIBERTADORES! | Deportivo Cali 2-0 Boca | RESUMEN

Si se retrocede un poco más en el tiempo, en 2022, también arrancó con el pie izquierdo al perder 2-0 frente a Deportivo Cali. Para encontrar el último debut victorioso hay que remontarse a 2021, cuando el conjunto azul y oro se impuso por 1-0 ante The Strongest en la altura de La Paz, en una actuación que marcó un inicio prometedor que luego no logró sostenerse hasta el final del torneo.