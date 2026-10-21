La decisión de Arruabarrena con el plantel de Boca tras la hazaña en Brasil: cómo sigue todo

Alan Velasco: volvió a jugar en Brasil después del desgarro que había sufrido frente a Unión.

Rodrigo Battaglia: fue titular por segundo partido consecutivo tras más de diez meses sin actividad.

Sebastián Villa: llegó al compromiso ante Vasco con molestias en un tobillo.

Lautaro Blanco: acumula una extensa cantidad de minutos y evidenció cansancio y algunas molestias físicas en el Maracaná.

La evaluación de estos casos será determinante para definir la formación que enfrentará a Independiente. Boca necesita sumar en el torneo local, pero también debe cuidar a sus jugadores para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Leandro Paredes marcó el gol agónico de Boca para clasificar a la final de la Copa Sudamericana.

El calendario que le espera a Boca

Después del clásico del domingo, el conjunto de Arruabarrena tendrá compromisos de alto impacto en distintas competencias. Entre ellos sobresale el Superclásico del 1° de noviembre, además de la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, prevista para el 14 de noviembre.

Domingo 25/10 a las 17.00 | Independiente vs. Boca | Fecha 14 del Torneo Clausura

| Fecha 14 del Torneo Clausura Domingo 01/11 a las 15.00 | Boca vs. River | Fecha 15 del Torneo Clausura

| Fecha 15 del Torneo Clausura Fin de semana del 08/11 | Boca vs. Defensa y Justicia | Fecha 16 del Torneo Clausura

| Fecha 16 del Torneo Clausura Sábado 14/11 (horario a confirmar) | Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina

| Semifinal de la Copa Argentina Sábado 21/11 (horario a confirmar) | Boca vs. Atlético Mineiro o Montevideo City Torque | Final de la Copa Sudamericana

| Final de la Copa Sudamericana Semana del 25/11 | Octavos de final del Torneo Clausura

Fin de semana del 29/11 | Cuartos de final del Torneo Clausura*

Viernes 4/12 | Final de la Copa Argentina*

Fin de semana del 6/12 | Semifinal del Torneo Clausura*

Sábado 12/12 | Final del Torneo Clausura*

Sábado 19/12 | Trofeo de Campeones**

El gran objetivo será el 21 de noviembre, cuando Boca dispute la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. Con varios desafíos por delante, administrar las cargas físicas será una de las claves para llegar en las mejores condiciones al partido por el título.