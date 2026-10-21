La decisión de Arruabarrena con el plantel de Boca tras la hazaña en Brasil: cómo sigue todo
Después de eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná, los jugadores xeneizes tendrán una jornada de descanso antes de comenzar la preparación para el clásico ante Independiente.
Boca atraviesa horas de alegría después de conseguir una clasificación histórica a la final de la Copa Sudamericana 2026. Tras el triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama en Brasil, que le permitió revertir la derrota por 1-0 sufrida en la Bombonera, el plantel regresó a Buenos Aires y recibió una jornada libre para recuperar energías.
La decisión de Rodolfo Arruabarrena responde al desgaste acumulado durante una seguidilla exigente de partidos. Sin embargo, el descanso será breve: el Xeneize deberá visitar a Independiente el próximo domingo, en un encuentro clave para mantenerse en los primeros puestos de la tabla anual.
¿Cuándo vuelve a entrenar Boca tras eliminar a Vasco da Gama?
El equipo retomará los trabajos este jueves, con la mira puesta en el clásico frente al Rojo. El cuerpo técnico analizará cómo regresan los futbolistas después del esfuerzo realizado en el Maracaná y definirá las cargas de entrenamiento de acuerdo con las necesidades de cada jugador.
La planificación estará marcada por la necesidad de administrar el cansancio y evitar nuevas lesiones. Leandro Paredes aparece como una de las principales dudas, ya que disputó el encuentro decisivo con un desgarro y fue determinante para alcanzar la final continental. Su presencia ante Independiente dependerá de su evolución, aunque todo indica que sería preservado.
Las otras preocupaciones de Arruabarrena
Además de la situación del capitán, el entrenador deberá prestar atención a varios futbolistas que llegan con antecedentes físicos recientes o una importante carga de minutos.
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Alan Velasco: volvió a jugar en Brasil después del desgarro que había sufrido frente a Unión.
Rodrigo Battaglia: fue titular por segundo partido consecutivo tras más de diez meses sin actividad.
Sebastián Villa: llegó al compromiso ante Vasco con molestias en un tobillo.
Lautaro Blanco: acumula una extensa cantidad de minutos y evidenció cansancio y algunas molestias físicas en el Maracaná.
La evaluación de estos casos será determinante para definir la formación que enfrentará a Independiente. Boca necesita sumar en el torneo local, pero también debe cuidar a sus jugadores para afrontar el tramo decisivo de la temporada.
El calendario que le espera a Boca
Después del clásico del domingo, el conjunto de Arruabarrena tendrá compromisos de alto impacto en distintas competencias. Entre ellos sobresale el Superclásico del 1° de noviembre, además de la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, prevista para el 14 de noviembre.
- Domingo 25/10 a las 17.00 | Independiente vs. Boca | Fecha 14 del Torneo Clausura
- Domingo 01/11 a las 15.00 | Boca vs. River | Fecha 15 del Torneo Clausura
- Fin de semana del 08/11 | Boca vs. Defensa y Justicia | Fecha 16 del Torneo Clausura
- Sábado 14/11 (horario a confirmar) | Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina
- Sábado 21/11 (horario a confirmar) | Boca vs. Atlético Mineiro o Montevideo City Torque | Final de la Copa Sudamericana
- Semana del 25/11 | Octavos de final del Torneo Clausura
- Fin de semana del 29/11 | Cuartos de final del Torneo Clausura*
- Viernes 4/12 | Final de la Copa Argentina*
- Fin de semana del 6/12 | Semifinal del Torneo Clausura*
- Sábado 12/12 | Final del Torneo Clausura*
- Sábado 19/12 | Trofeo de Campeones**
El gran objetivo será el 21 de noviembre, cuando Boca dispute la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. Con varios desafíos por delante, administrar las cargas físicas será una de las claves para llegar en las mejores condiciones al partido por el título.
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