La decisión que tomaría la Fórmula 1 con dos Grandes Premios por el conflicto en Medio Oriente
Ante el agravamiento del conflicto en la región, la FIA evalúa suspender las carreras previstas en Baréin y Arabia Saudita, lo que provocaría un largo paréntesis en la temporada.
El calendario de la Fórmula 1 podría sufrir un cambio importante en las próximas horas debido a la compleja situación geopolítica en Medio Oriente. Según trascendió durante el fin de semana del Gran Premio de China, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tendría prácticamente tomada la decisión de cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previstos para el mes de abril.
La medida estaría vinculada al agravamiento del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán, una situación que generó múltiples ataques y tensiones en distintas zonas de la región. En ese contexto, las autoridades del campeonato consideran que no están dadas las condiciones logísticas ni de seguridad para mantener los eventos programados en el calendario original.
Si la decisión se confirma oficialmente, la temporada 2026 de Fórmula 1 sufriría un vacío de casi un mes en su cronograma. Las carreras de Sakhir y Yeda eran las únicas previstas para abril, por lo que el campeonato quedaría momentáneamente en pausa después del Japanese Grand Prix, que está programado para el 29 de marzo en el circuito de Suzuka.
Un mes sin Fórmula 1 si se confirma la decisión de la FIA
La siguiente competencia recién se disputaría a comienzos de mayo con el Gran Premio de Miami, lo que implicaría una interrupción de aproximadamente cuatro semanas entre una prueba y otra. Ese escenario obligaría a equipos y pilotos a reorganizar sus planes de trabajo en medio de una temporada que ya comenzó con varias exigencias técnicas y deportivas.
Las dificultades logísticas aparecen como uno de los factores centrales detrás de la posible cancelación. Las restricciones en vuelos internacionales, sumadas a la inestabilidad regional, complican seriamente el traslado del personal, los monoplazas y todo el equipamiento necesario para montar el complejo operativo que demanda cada carrera de la F1.
En las últimas semanas se había evaluado la posibilidad de encontrar circuitos alternativos que pudieran reemplazar a las pruebas afectadas. Entre las opciones que se analizaron aparecieron escenarios conocidos dentro del campeonato como en Portimão, el circuito de Circuit Paul Ricard y el tradicional autódromo Enzo e Dino Ferrari.
Sin embargo, con el paso de los días esa alternativa fue perdiendo fuerza y la suspensión definitiva de ambas carreras comenzó a tomar mayor protagonismo dentro de las conversaciones internas del campeonato. De concretarse esa decisión, el calendario original de 24 fechas se reduciría a un total de 22 competencias en la temporada.
Mientras tanto, los equipos ya empiezan a contemplar la posibilidad de aprovechar el eventual receso para profundizar el trabajo técnico sobre los autos. Durante las primeras carreras del año, varias escuderías detectaron comportamientos irregulares en el rendimiento de las baterías y otros sistemas híbridos, por lo que el intervalo podría resultar útil para avanzar en ajustes y mejoras.
Si finalmente se confirma la medida durante el fin de semana, el calendario de la Fórmula 1 quedará reorganizado con una pausa inesperada. Después de la competencia en Japón, la actividad recién se retomaría en Estados Unidos, marcando un cambio significativo en la planificación deportiva de una temporada que ya comenzó con varios desafíos dentro y fuera de la pista.
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