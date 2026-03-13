La decisión que tomaría la Fórmula 1 con dos Grandes Premios por el conflicto en Medio Oriente

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En las últimas semanas se había evaluado la posibilidad de encontrar circuitos alternativos que pudieran reemplazar a las pruebas afectadas. Entre las opciones que se analizaron aparecieron escenarios conocidos dentro del campeonato como en Portimão, el circuito de Circuit Paul Ricard y el tradicional autódromo Enzo e Dino Ferrari.

Sin embargo, con el paso de los días esa alternativa fue perdiendo fuerza y la suspensión definitiva de ambas carreras comenzó a tomar mayor protagonismo dentro de las conversaciones internas del campeonato. De concretarse esa decisión, el calendario original de 24 fechas se reduciría a un total de 22 competencias en la temporada.

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Mientras tanto, los equipos ya empiezan a contemplar la posibilidad de aprovechar el eventual receso para profundizar el trabajo técnico sobre los autos. Durante las primeras carreras del año, varias escuderías detectaron comportamientos irregulares en el rendimiento de las baterías y otros sistemas híbridos, por lo que el intervalo podría resultar útil para avanzar en ajustes y mejoras.

Si finalmente se confirma la medida durante el fin de semana, el calendario de la Fórmula 1 quedará reorganizado con una pausa inesperada. Después de la competencia en Japón, la actividad recién se retomaría en Estados Unidos, marcando un cambio significativo en la planificación deportiva de una temporada que ya comenzó con varios desafíos dentro y fuera de la pista.