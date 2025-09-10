La decisión que tomó Leandro Paredes al volver a los entrenamientos de Boca
El mediocampista regresó tras la doble fecha FIFA y sorprendió al presentarse en Ezeiza pese a tener día libre. Será titular el domingo en Arroyito.
Leandro Paredes volvió al país luego de jugar con la Selección Argentina en Eliminatorias Sudamericanas y, pese a tener licencia de un día, decidió entrenar en el predio de Boca. El mediocampista de 31 años ya se enfoca en el duelo frente a Rosario Central, donde volverá a ser titular en el equipo de Claudio Úbeda.
De acuerdo a lo informado por Emiliano Raddi, el futbolista llegó directamente desde el predio de la AFA hasta las instalaciones del Xeneize, donde se puso a disposición del cuerpo técnico. Marcos Bonocore agregó que el mediocampista pidió sumarse al turno de la tarde, pero los entrenadores le recomendaron regresar a su casa para descansar.
Boca se prepara para enfrentar a Rosario Central en un duelo clave del Torneo Clausura 2025
Con esta decisión, Paredes busca llegar en plenitud al partido del domingo frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, válido por el Torneo Clausura. El campeón del mundo compartirá la mitad de la cancha con Rodrigo Battaglia, consolidando el doble cinco del Xeneize que viene funcionando de la mejor manera y que buscará un triunfo cómo visitante.
Su rendimiento en la Selección Argentina en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.
En la doble jornada de Eliminatorias, el exfutbolista de la Roma ocupó el lugar de Enzo Fernández, suspendido, y acompañó a Alexis Mac Allister, que arrastraba molestias físicas.
Venezuela (3-0): jugó 74 minutos, fue reemplazado por Exequiel Palacios y recibió una gran ovación en el estadio Monumental.
Ecuador (0-1): estuvo 62 minutos en cancha hasta dejarle su lugar a Franco Mastantuono.
Desde su regreso al club, el campeón del mundo disputó 7 partidos oficiales entre Torneo Clausura y Copa Argentina. Hasta ahora acumula 3 asistencias, 2 amarillas y un total de 562 minutos de juego, aunque todavía no convirtió goles.
