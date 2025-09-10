La decisión que tomó Leandro Paredes al volver a los entrenamientos de Boca

Leandro Paredes volvió al país luego de jugar con la Selección Argentina en Eliminatorias Sudamericanas y, pese a tener licencia de un día, decidió entrenar en el predio de Boca. El mediocampista de 31 años ya se enfoca en el duelo frente a Rosario Central, donde volverá a ser titular en el equipo de Claudio Úbeda.