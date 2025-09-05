La divertida anécdota entre Riquelme y Paulo Da Silva en un duelo de Eliminatorias
El exdefensor paraguayo recordó un cruce con el ídolo xeneize en 2008, cuando el 10 lo sorprendió con un comentario descontracturado en pleno partido.
En el mundo del fútbol abundan las anécdotas insólitas que, con el paso del tiempo, cobran un valor entrañable. Una de ellas salió a la luz recientemente gracias a Paulo Da Silva, exdefensor paraguayo y referente histórico de la Albirroja. Durante una entrevista en un programa de televisión de su país, el futbolista contó una particular situación que vivió con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca, en un partido de Eliminatorias disputado en septiembre de 2008.
Aquel duelo entre Argentina y Paraguay, jugado en el Estadio Monumental, terminó 1-1 y formó parte del camino clasificatorio rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. En medio del encuentro, Da Silva le cometió una fuerte infracción a Riquelme, lo que dio lugar a un cruce inesperado. “Me miró y me dijo: ‘Mirá lo que sos, no tenés ni pinta de jugador’”, recordó el defensor entre risas.
Lejos de tomárselo como una ofensa, el ex Lanús lo contó con humor: “Yo era uno de los pocos que usaba tapones grandes, era un antiestético total. ¿Qué le iba a decir? Tenía razón, ja”. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron porque mostraron a un Riquelme irónico, capaz de descolocar a un rival con un comentario espontáneo.
Ese encuentro fue uno de los últimos de Román en la Selección. Tras la salida de Alfio Basile y la llegada de Diego Maradona, decidió dar un paso al costado y no volvió a vestir la camiseta nacional. Su ciclo dejó un saldo de 51 partidos jugados, 17 goles y 20 asistencias, además de un estilo inconfundible que marcó época.
Por su parte, Paulo Da Silva dejó su huella en la selección paraguaya: es el futbolista con más presencias en la historia del combinado, con 150 partidos, y disputó los Mundiales de 2006 y 2010. Además, tuvo un breve paso por el fútbol argentino vistiendo la camiseta de Lanús a principios de los 2000.
La anécdota con Riquelme suma una perlita más a la memoria futbolera de aquellos clásicos sudamericanos, donde la tensión, las patadas y hasta el ingenio verbal se mezclaban para dar vida a historias que los protagonistas hoy cuentan con una sonrisa.
