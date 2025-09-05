La divertida anécdota entre Riquelme y Paulo Da Silva en un duelo de Eliminatorias

image

Por su parte, Paulo Da Silva dejó su huella en la selección paraguaya: es el futbolista con más presencias en la historia del combinado, con 150 partidos, y disputó los Mundiales de 2006 y 2010. Además, tuvo un breve paso por el fútbol argentino vistiendo la camiseta de Lanús a principios de los 2000.

La anécdota con Riquelme suma una perlita más a la memoria futbolera de aquellos clásicos sudamericanos, donde la tensión, las patadas y hasta el ingenio verbal se mezclaban para dar vida a historias que los protagonistas hoy cuentan con una sonrisa.