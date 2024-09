La divertida burla de Antoine Griezmann a Rodrigo De Paul: "¡Qué fotito!"

Con Antoine Griezmann a la cabeza, algunos futbolistas del "Colchonero" participaron de la revelación de sus cartas del modo Ultimate Team y no faltó una broma por parte del francés para su amigo De Paul, primero con su media y más tarde con su foto. El delantero debía repartir pecheras con el supuesto rating de cada compañero antes de dar a conocer el verdadero número de la carta y al mediocampista argentino le dio el 74, que no llega a ser un gran número en el juego. “¿Cómo me vas a dar 74?”, le recriminó De Paul.

Finalmente, al dar a conocer que el argentino contará con una carta de media 84, el francés bromeó sobre la foto del argentino y se viralizó en las redes sociales: “¡Qué fotito! Estaba todo rojo. Te ves un poco cansado, Rodri”, subrayó. Y Julián Álvarez lo defendió: “Está bien, eh. Está parejo”, señaló, respecto de las estadísticas de su compañero de Selección.

atleti de paul griezmann.mp4