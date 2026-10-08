La divertida dedicatoria de Lionel Messi a Juan Musso tras su despedida de la Selección Argentina
El capitán argentino le firmó la camiseta al arquero del Atlético de Madrid con un mensaje lleno de complicidad: “Voy a extrañar cagarte a goles”.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó momentos cargados de emoción, homenajes y recuerdos que permanecerán en la memoria de los hinchas. Sin embargo, entre los mensajes conmovedores que aparecieron después del último partido del rosarino con la camiseta nacional, también hubo lugar para el humor.
Juan Musso fue uno de los protagonistas de una de esas escenas, gracias a una dedicatoria muy particular que recibió del capitán argentino. El arquero del Atlético de Madrid compartió una imagen de la camiseta que le firmó Messi después del amistoso frente a Benín, disputado en el estadio Monumental.
Lo que parecía ser un recuerdo más de una jornada histórica terminó convirtiéndose en una anécdota por las palabras que eligió el astro para despedirse de su compañero. “Para Juan, con mucho cariño”, escribió inicialmente el rosarino.
Pero el mensaje no terminó allí: con la confianza que construyeron durante su convivencia en la Selección, agregó una frase que provocó sonrisas entre quienes conocieron la historia detrás de esa relación. “Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes”, fue la dedicatoria que el capitán dejó en la camiseta del arquero.
La broma de Messi a Musso que se volvió viral
La frase del capitán albiceleste hizo referencia a una situación habitual en los entrenamientos, donde los futbolistas suelen protagonizar duelos informales que alimentan las bromas dentro del plantel. En este caso, el 10 aprovechó la oportunidad para recordar con humor sus enfrentamientos con Musso bajo los tres palos.
La dedicatoria reflejó la confianza entre ambos y aportó un costado más distendido a una despedida que estuvo atravesada por sentimientos profundos. Mientras los homenajes públicos destacaron la dimensión deportiva y humana del rosarino, el mensaje al arquero mostró cómo también se construyen vínculos a partir de las pequeñas situaciones cotidianas.
Para Musso, la camiseta autografiada tendrá un valor especial por tratarse de un recuerdo de uno de los momentos más significativos de la historia reciente de la Selección Argentina. Pero, además de la firma del capitán, conservará una frase personal que difícilmente pueda confundirse con una dedicatoria convencional.
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