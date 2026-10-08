La divertida dedicatoria de Lionel Messi a Juan Musso tras su despedida de la Selección Argentina

La dedicatoria reflejó la confianza entre ambos y aportó un costado más distendido a una despedida que estuvo atravesada por sentimientos profundos. Mientras los homenajes públicos destacaron la dimensión deportiva y humana del rosarino, el mensaje al arquero mostró cómo también se construyen vínculos a partir de las pequeñas situaciones cotidianas.

Para Musso, la camiseta autografiada tendrá un valor especial por tratarse de un recuerdo de uno de los momentos más significativos de la historia reciente de la Selección Argentina. Pero, además de la firma del capitán, conservará una frase personal que difícilmente pueda confundirse con una dedicatoria convencional.