La dupla Orsi-Gómez vuelven al fútbol argentino: qué club dirigirán
Favio Orsi y Sergio Gómez tendrán una nueva experiencia dentro del país luego de su histórico título en Platense del Torneo Apertura: todos los detalles.
Newell’s Old Boys resolvió quién ocupará el banco de suplentes y ya tiene acordada la llegada de la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez. Los entrenadores, de último paso por Platense con campeonato incluido, se convertirán en los nuevos responsables del primer equipo rojinegro.
La elección se dio luego de varias semanas de análisis y negociaciones, en un contexto marcado por el cambio de conducción política en el club y la reciente asunción de Ignacio Boero como presidente. Aunque todavía falta la firma del contrato, en la dirigencia aseguran que la decisión ya está tomada.
La dupla Orsi-Gómez están a un paso de Newell’s y solo resta la firma del acuerdo
Durante los últimos meses, especialmente en plena campaña presidencial, el nombre que más fuerza había tomado era el de Martín Anselmi. De hecho, tres de las cuatro agrupaciones que compitieron en las elecciones coincidían en señalarlo como el principal candidato para dirigir al equipo.
Sin embargo, las charlas no prosperaron. Las exigencias del entrenador en cuanto a la llegada de un número importante de refuerzos implicaban un gasto elevado, difícil de afrontar para Newell’s en el actual contexto económico. Esa situación terminó inclinando la balanza hacia otras alternativas.
El perfil de Orsi y Gómez que convenció a la dirigencia de Newells
Ante ese escenario, la dirigencia avanzó con Orsi y Gómez, una dupla que viene de un ciclo muy exitoso en Platense, donde logró un histórico campeonato. Su trabajo, perfil y capacidad para potenciar planteles sin grandes presupuestos fueron claves para que Newell’s se incline por ellos.
De esta manera, Orsi y Gómez se convertirán en los primeros entrenadores del ciclo de Ignacio Boero al frente del club. La idea es que asuman en los próximos días para comenzar a planificar la pretemporada y el armado del plantel, con el objetivo de darle al equipo mayor regularidad y protagonismo.
