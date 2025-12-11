San Lorenzo perdió el juicio con Matías Palacios: deberá pagar una fuerte cifra

image

Un nombre fuerte en las selecciones juveniles argentinas

El volante fue una de las apariciones más destacadas de las divisiones juveniles de la Selección Argentina. Integró los planteles campeones del Sudamericano Sub-15 en 2015 y del Sudamericano Sub-17 en 2019. Ese mismo año participó del Mundial Sub-17 de Brasil bajo la conducción de Pablo Aimar. Más allá de eso, poco a poco fue perdiendo mucho terreno en la consideración de los entrenadores y no tuvo oportunidad en la Mayor.