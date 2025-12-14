La fuerte decisión de Ander Herrera de cara a la próxima temporada de Boca

El futuro de Ander Herrera en Boca comenzó a definirse fuera del campo de juego. El volante español cerró un año cuesta arriba, en el que las lesiones lo marginaron durante largos períodos y apenas le permitieron disputar 17 partidos en toda la temporada, una cifra muy por debajo de lo esperado y que no cayó para nada bien en los hinchas que se ilusionaron en todo momento desde su llega al club.