La fuerte decisión de Ander Herrera de cara a la próxima temporada de Boca
Tras un 2025 marcado por las lesiones, el volante español evalúa su futuro en el Xeneize y solo contempla dos opciones: seguir en el club o retirarse.
El futuro de Ander Herrera en Boca comenzó a definirse fuera del campo de juego. El volante español cerró un año cuesta arriba, en el que las lesiones lo marginaron durante largos períodos y apenas le permitieron disputar 17 partidos en toda la temporada, una cifra muy por debajo de lo esperado y que no cayó para nada bien en los hinchas que se ilusionaron en todo momento desde su llega al club.
Ese contexto llevó al mediocampista a frenar y analizar con detenimiento cuál será el próximo paso de su carrera. En las últimas horas, una situación puntual despertó preocupación en el mundo Boca: el pasado martes, Herrera retiró sus pertenencias del predio de Ezeiza, un gesto que alimentó rumores sobre una posible salida. Sin embargo, la escena tuvo otra explicación. El futbolista regresó a España, donde se tomará un tiempo para pensar con calma su futuro antes de tomar una decisión definitiva.
La idea de Ander Herrera y la postura de Boca
Según informó el periodista Diego Monroig en ESPN, el panorama de Herrera no admite grises. Solo existen dos caminos posibles: continuar en Boca o ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. No hay intención de cambiar de club ni de buscar un nuevo destino. La prioridad del “Vasco” es seguir en el Xeneize, aunque el desgaste físico y un año muy duro lo obligan a evaluar cada escenario con cautela. En caso de decidir dar un paso al costado, será directamente para retirarse.
Desde Boca, la postura también está clara. Tanto el cuerpo técnico como la dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, lo consideran un jugador de jerarquía y esperan que se presente el 2 de enero, fecha prevista para el inicio de la pretemporada, con la ilusión de contar con él en la próxima temporada.
