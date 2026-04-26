La emoción de Franco Colapinto ante una multitud histórica en Buenos Aires: "Se me pone la piel de pollo"

“Estoy muy feliz de estar acá, volver a la Argentina es algo que disfruto un montón. Soñaba con este momento, no pensé que iba a llegar tan pronto”, admitió el joven talento, quien ha logrado movilizar a más de medio millón de personas en lo que ya se considera la convocatoria más grande para un evento de exhibición de Fórmula 1 en la historia de la ciudad. Con la ansiedad lógica del corredor, cerró con una promesa para la tribuna: “Tengo ganas de probar el auto, vamos a dar unas vueltitas para la gente”.