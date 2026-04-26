La emoción de Franco Colapinto ante una multitud histórica en Buenos Aires: "Se me pone la piel de pollo"
El piloto tomó contacto con el público en el arranque del Road Show Buenos Aires 2026. Ante una marea humana, se mostró conmovido por el recibimiento y la magnitud de un evento.
La espera terminó y el rugido de los fanáticos fue tan potente como el que se espera del motor Renault V8. Pasadas las 11 de la mañana, Franco Colapinto apareció ante la multitud que desde la madrugada colma las inmediaciones de Avenida del Libertador y Sarmiento. Con la frescura que lo caracteriza, el piloto de Alpine no ocultó su asombro ante el despliegue: “Se me pone la piel de pollo”, confesó ante los micrófonos, mientras saludaba a los miles de seguidores que coreaban su nombre.
“Estoy muy feliz de estar acá, volver a la Argentina es algo que disfruto un montón. Soñaba con este momento, no pensé que iba a llegar tan pronto”, admitió el joven talento, quien ha logrado movilizar a más de medio millón de personas en lo que ya se considera la convocatoria más grande para un evento de exhibición de Fórmula 1 en la historia de la ciudad. Con la ansiedad lógica del corredor, cerró con una promesa para la tribuna: “Tengo ganas de probar el auto, vamos a dar unas vueltitas para la gente”.
La emoción de Franco Colapinto ante una multitud histórica en Buenos Aires: "Se me pone la piel de pollo"
Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: todo lo que tenes que saber
Mientras las palabras de Catarineu resonaban en los boxes, el público continuaba poblando el Fan Zone sobre Avenida del Libertador y Sarmiento. La jornada histórica, respaldada por Mercado Libre como main sponsor, ofrece un despliegue a la altura de la máxima categoría. Los fanáticos que esperan ver a Franco con el Lotus E20 y la Flecha de Plata de Fangio cuentan con una propuesta gastronómica curada por Salt, que garantiza opciones para todos los gustos y necesidades alimentarias.
Entre los stands confirmados que le dan color y sabor a la espera se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro. Con el apoyo de su equipo y el cariño de una multitud que no para de crecer, Colapinto se prepara para salir a pista en un evento que, como dijo su representante, trasciende lo estrictamente deportivo por su enorme carga de humanidad y talento.
Cronograma oficial de actividades del Road Show de Franco Colapinto
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09:00 hs: Apertura Fan Zone.
11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical de Soledad.
12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).
13:55 hs: Show musical de Luck Ra.
14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).
15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).
15:55 hs: Truck Tour (en pista).
16:15 hs: Fin de la jornada.
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