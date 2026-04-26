El drama detrás de la pasión por Colapinto: estafaron a un padre cordobés, su hijo sueña con conocer a Franco
La historia de Sebastián, un pequeño corredor de karting de Córdoba, se volvió viral tras conocerse que viajó junto a su padre a Buenos Aires para presenciar el Road Show, pero fueron víctimas de una estafa con las entradas.
El "Road Show Buenos Aires 2026" atrajo a fanáticos de todos los rincones del país, pero para la familia Compagnucci el viaje desde Córdoba tuvo un sabor amargo. Sebastián, un joven piloto de karting que idolatra al representante argentino en la Fórmula 1, llegó a Palermo con la ilusión de ver de cerca el monoplaza de Alpine. Sin embargo, al intentar ingresar al sector de tribunas, se encontraron con que las entradas adquiridas nunca llegaron.
"Vinimos con las entradas pagas por medio de Viagogo y lamentablemente no me las mandaron. Me dicen que pueden llegar en 6 horas, cuando el show ya haya terminado", relató indignado el padre de Sebastián en diálogo con TN. Según explicó, la operación superó los 800.000 pesos, una cifra que refleja el sacrificio realizado para que su hijo pudiera ver a su ídolo. "Es una estafa lo que nos han hecho, tienen un 40% de comisión y no se hacen cargo de nada", agregó, buscando alertar a otros usuarios.
A pesar del mal trago, el pequeño Sebastián no perdió la esperanza y aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje directo a Colapinto. "Yo nomás quiero ver a Franco. Si me ve en las noticias, le diría que soy su fan, que lo quiero mucho y que mi sueño es conocerlo", expresó con la voz entrecortada por la emoción.
Sebastián también compartió su pasión por el automovilismo, contando que ya compite en karting: "Soy muy buen corredor, pero con los cambios me va un poco mal el motor", admitió con la honestidad de un niño que sueña con seguir los pasos del piloto de Pilar. Su historia comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios arroban a Franco Colapinto y a la escudería Alpine con la esperanza de que el gesto llegue al piloto y el pequeño Sebastián pueda tener su momento de gloria en medio de la frustración por la estafa.
Cronograma oficial de actividades del Road Show de Franco Colapinto
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09:00 hs: Apertura Fan Zone.
11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical de Soledad.
12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).
13:55 hs: Show musical de Luck Ra.
14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).
15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).
15:55 hs: Truck Tour (en pista).
16:15 hs: Fin de la jornada.
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