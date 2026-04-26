El drama detrás de la pasión por Colapinto: estafaron a un padre cordobés, su hijo sueña con conocer a Franco

Sebastián también compartió su pasión por el automovilismo, contando que ya compite en karting: "Soy muy buen corredor, pero con los cambios me va un poco mal el motor", admitió con la honestidad de un niño que sueña con seguir los pasos del piloto de Pilar. Su historia comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios arroban a Franco Colapinto y a la escudería Alpine con la esperanza de que el gesto llegue al piloto y el pequeño Sebastián pueda tener su momento de gloria en medio de la frustración por la estafa.