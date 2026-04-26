Franco Colapinto habló sobre un posible encuentro con Lionel Messi: "Quiero que sea..."

Sin embargo, Colapinto fue muy tajante sobre cómo le gustaría que se diera ese momento. "Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea algo natural y que no vengan cámaras o que sea algo de marketing porque me daría mucha vergüenza", confesó el piloto de Alpine. Con la humildad que lo caracteriza, Franco dejó en claro que prefiere un asado o una charla privada antes que una puesta en escena publicitaria, priorizando la autenticidad del vínculo por sobre la repercusión mediática.