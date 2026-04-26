Franco Colapinto habló sobre un posible encuentro con Lionel Messi: "Quiero que sea..."
Mientras revoluciona las calles de Buenos Aires con su Road Show, Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en el Gran Premio de Miami: los detalles.
El "Road Show Buenos Aires 2026" es solo la antesala de lo que será un mayo frenético para Franco Colapinto. El próximo viernes 1 de mayo comenzará la acción oficial con las prácticas libres del Gran Premio de Miami, culminando con la carrera del domingo 3 a las 17:00. Dada la cercanía geográfica con Lionel Messi, los rumores sobre un posible encuentro entre los dos máximos referentes del deporte argentino actual vienen escalando a niveles de máxima expectativa.
Sin embargo, Colapinto fue muy tajante sobre cómo le gustaría que se diera ese momento. "Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea algo natural y que no vengan cámaras o que sea algo de marketing porque me daría mucha vergüenza", confesó el piloto de Alpine. Con la humildad que lo caracteriza, Franco dejó en claro que prefiere un asado o una charla privada antes que una puesta en escena publicitaria, priorizando la autenticidad del vínculo por sobre la repercusión mediática.
Franco Colapinto habló sobre un posible encuentro con Lionel Messi
Días y horarios para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
Viernes 1 de mayo
- Práctica libre 1: 13:30 a 14:30
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:14
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00
El inesperado regalo de Franco Colapinto para Lionel Messi tras el GP de Canadá
En aquella oportunidad, el piloto argentino le regaló su mítico casco y causó furor en las redes sociales en aquel entonces. Ahora, con la cercanía marcada, se espera por un encuentro entre dos deportistas que marcaron un antes y un después en el deporte de nuestro país.
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