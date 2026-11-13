La emoción de Pochettino en su adiós a Estados Unidos: "Es la decisión más difícil de mi carrera"

¿Cuándo asume Pochettino en Manchester United y cuándo será su debut?

Una vez finalizada la fecha FIFA, el técnico viajará a Inglaterra para comenzar su nueva etapa. El Manchester United ejecutó la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares y, según informó The Athletic, le ofrecerá un contrato hasta mediados de 2029. El club espera su llegada para el miércoles 18 de noviembre.

Su estreno en el banco de suplentes será nada menos que ante Liverpool, el 22 de noviembre, en uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés. Allí tendrá bajo sus órdenes al argentino Lisandro Martínez, en un equipo que necesita una recuperación urgente: suma apenas ocho puntos en diez fechas, ocupa el puesto 18 de la Premier League y está en zona de descenso.