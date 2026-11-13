La emoción de Pochettino en su adiós a Estados Unidos: "Es la decisión más difícil de mi carrera"
El entrenador argentino no pudo contener las lágrimas durante su última conferencia de prensa y explicó qué lo llevó a aceptar el desafío de dirigir a los Diablos Rojos.
Mauricio Pochettino atraviesa un momento trascendental en su trayectoria como entrenador. Después de acordar su incorporación al Manchester United, el director técnico argentino comenzó a despedirse de la selección de Estados Unidos, equipo al que dirigió durante los últimos dos años.
En su conferencia de prensa de este viernes, el exentrenador del Tottenham se mostró visiblemente emocionado y hasta rompió en llanto al referirse al final de su ciclo. "Soy una persona muy emotiva y esta es una decisión muy triste, la más difícil de mi carrera", reconoció. También explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del conjunto inglés, que atraviesa una profunda crisis deportiva y actualmente se encuentra en puestos de descenso de la Premier League.
"No quería volver por volver a Europa, pero no sucede todos los días que se presenta la oportunidad de dirigir a Manchester United en la carrera de un entrenador y es una oferta difícil de rechazar", sostuvo. En ese sentido, remarcó que su decisión está vinculada con una ambición personal: "Soy un profesional que intenta cumplir sus sueños".
El agradecimiento de Pochettino y sus últimos partidos con Estados Unidos
Entre lágrimas, agradeció el trato recibido y destacó el proyecto que construyeron desde su llegada. "A todos porque desde hace dos años me hicieron sentir muy feliz con este proyecto, formar parte de esta familia", expresó. Además, consideró que deja una estructura con potencial para seguir creciendo: "Una buena base que puede hacer que el equipo crezca mucho más y darle muchas alegrías a este país".
Aunque su salida ya está acordada, Pochettino continuará al frente del seleccionado en los dos compromisos frente a Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf. Según explicó, la decisión fue consensuada entre las partes y responde al compromiso asumido con la federación. "Me mantengo enfocado en estos últimos dos partidos, que son muy importantes para la federación", señaló.
¿Cuándo asume Pochettino en Manchester United y cuándo será su debut?
Una vez finalizada la fecha FIFA, el técnico viajará a Inglaterra para comenzar su nueva etapa. El Manchester United ejecutó la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares y, según informó The Athletic, le ofrecerá un contrato hasta mediados de 2029. El club espera su llegada para el miércoles 18 de noviembre.
Su estreno en el banco de suplentes será nada menos que ante Liverpool, el 22 de noviembre, en uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés. Allí tendrá bajo sus órdenes al argentino Lisandro Martínez, en un equipo que necesita una recuperación urgente: suma apenas ocho puntos en diez fechas, ocupa el puesto 18 de la Premier League y está en zona de descenso.
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