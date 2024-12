Mientras jugaba en Agropecuario, su esposa Rosana estaba embarazada de su segundo hijo. Durante un viaje de regreso, la mujer comenzó a sentirse mal y debió dar a luz de manera anticipada. Aunque el bebé nació, pronto desarrolló problemas respiratorios y tuvo que ser trasladado a una clínica en Junín, a casi dos horas de distancia. Después de tres días de lucha, la pareja recibió la peor noticia: su hijo había fallecido.

“Tuve que ir a un psicólogo por ayuda, no me sentía como yo soy. Ir ahí me ayudó mucho, me hizo decirme a mí mismo que ‘hago algo o dejo el fútbol’. Ahí me volvieron todas las ganas”, había confesado Barrios en una entrevista con Olé.

La emoción de Rafael Barrios tras ganar la Copa Argentina: la dedicatoria para su hijo fallecido

Tras la consagración en el estadio de Unión, Rafael Barrios habló con la prensa y, con la voz quebrada por la emoción, dedicó el triunfo a su círculo: “La verdad que hoy lo jugamos mi familia, yo, Valentino. Este año nos tocó arrancar con una desgracia y terminarlo así es una alegría inmensa, lo que siempre busqué y gracias a Dios y a mi angelito que me guía de arriba se me pudo dar”, expresó. Además, dedicó unas palabras a su esposa Rosana y a su hija Mimi, quienes lo acompañaron desde las tribunas: “A mi mujer que está allá arriba con mi hijo y mi otra hija”.

"GRACIAS A MI ANGELITO SE PUDO DAR EL TÍTULO"

La EMOCIÓN de Rafael Barrios tras la coronación en la #CopaArgentinaEnTyCSports. En noviembre del año pasado el jugador de Central Córdoba sufrió la pérdida de su hijo.



La EMOCIÓN de Rafael Barrios tras la coronación en la #CopaArgentinaEnTyCSports. En noviembre del año pasado el jugador de Central Córdoba sufrió la pérdida de su hijo. pic.twitter.com/kg9H2EPDN1 — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024