La emoción de Thiago Messi durante la despedida de su papá de la Selección Argentina: lloró en sus brazos
Thiago Messi, hijo mayor del capitán, se quebró al escuchar las últimas palabras del astro. El conmovedor abrazo que conmovió a más de 80 mil almas presentes.
La histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó momentos inolvidables tanto en el verde césped como en las tribunas del estadio Monumental. Entre las postales más conmovedoras de la noche, la reacción de su familia y, en especial, la profunda emoción de su hijo mayor, Thiago Messi, acapararon todas las miradas.
El llanto de Thiago Messi tras el discurso del capitán
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Mientras el astro rosarino le hablaba a la multitud para ponerle un cierre definitivo a sus más de 20 años vistiendo la camiseta albiceleste, las cámaras de la transmisión oficial captaron el preciso instante en el que Thiago Messi se quebró en llanto. A su lado, su madre Antonela Roccuzzo y sus hermanos Mateo y Ciro tampoco pudieron contener la emoción ante las sentidas palabras del 10.
- El discurso final: el capitán agradeció el cariño de todo el país y reconoció que se trataba del "día más triste" de su carrera deportiva.
- El abrazo en el campo de juego: una vez finalizada su alocución, la familia bajó al césped y Thiago se fundió en un sentido y prolongado abrazo con su papá, dejando una de las imágenes más potentes de la jornada.
- Un nuevo rol: ante los ojos de sus hijos y de todo el mundo, la Pulga se despidió como jugador para pasar a ser un hincha más de la Selección.
Entre lágrimas, aplausos y la ovación ensordecedora de todo el estadio, la familia Messi coronó una noche histórica que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol mundial.
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