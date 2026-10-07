La emoción de Thiago Messi durante la despedida de su papá de la Selección Argentina: lloró en sus brazos

Mientras el astro rosarino le hablaba a la multitud para ponerle un cierre definitivo a sus más de 20 años vistiendo la camiseta albiceleste, las cámaras de la transmisión oficial captaron el preciso instante en el que Thiago Messi se quebró en llanto. A su lado, su madre Antonela Roccuzzo y sus hermanos Mateo y Ciro tampoco pudieron contener la emoción ante las sentidas palabras del 10.