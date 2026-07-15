La emoción de Victoria Villarruel por el pase de la Selección argentina en la final: "No era un partido más"

Al rato le sumó una imagen del momento clave de la bandera con su comentario de que "prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón", en referencia a la decisión de la FIFA que acataron tanto Inglaterra como nuestro país.

De más está decir que la maniobra oficialista de suspender todo apoyo al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas surgió no tanto de la agenda política que se mantiene desde diciembre de 2023 sino a la necesidad de controlar la tensión previa al partido de este miércoles.

En otro orden de las cosas, la Vicepresidenta suele ser noticia por su apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas y la reivindicación del rol de las mismas durante la última dictadura cívico militar en la Argentina.