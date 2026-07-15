La emoción de Victoria Villarruel por el pase de la Selección argentina en la final: "No era un partido más"
La Vicepresidente siguió de cerca el partido contra Inglaterra como si se tratara de una revancha por el enfrentamiento de 1982. El triunfo reivindicó su ánimo.
Victoria Villarruel vivió un momento de reivindicación política este miércoles gracias al triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026. Tras soportar críticas de propios y ajenos a su planteo contra "los piratas" británicos, la vice de Javier Milei festejó por todo lo alto.
Una vez que sonó el silbato y terminó el encuentro la hinchada argentina enloqueció en Atlanta y en el mundo, y el sentimiento de Victoria Villarruel fue directo a su padre, veterano de la guerra de Malvinas en 1982, a quien tuvo presente esta semana cuando afirmó lo que repitió en estas horas: "No era un partido más".
Mientras un presumiblemente eufórico Javier Milei festejaba vía X con letras enhebradas para formar palabrotas, Victoria Villarruel comentó en el video del momento en que Giovani Lo Celso extendía sobre la cancha una bandera blanca, casi un trapo, con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".
La Vicepresidente también compartió videos de soldados marchando en las islas Malvinas, y emitió otros mensajes con el agradecimiento al plantel de la Selección argentina.
"¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!", escribió en X.
Al rato le sumó una imagen del momento clave de la bandera con su comentario de que "prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón", en referencia a la decisión de la FIFA que acataron tanto Inglaterra como nuestro país.
De más está decir que la maniobra oficialista de suspender todo apoyo al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas surgió no tanto de la agenda política que se mantiene desde diciembre de 2023 sino a la necesidad de controlar la tensión previa al partido de este miércoles.
En otro orden de las cosas, la Vicepresidenta suele ser noticia por su apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas y la reivindicación del rol de las mismas durante la última dictadura cívico militar en la Argentina.
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