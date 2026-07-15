"No seamos tan tibios": Victoria Villarruel se cruzó con libertarios en la previa al partido contra Inglaterra

"Nunca oculté como pienso no lo voy a hacer siendo vicepresidente solo para ser políticamente correcta", agregó la Vicepresidente, hoy divorciada políticamente de Javier Milei y sus acólitos al punto tal que redirigió a ellos todas las críticas que le hicieron sus seguidores en X.

"Karina lleva los scones"

"Vicky, ¿sabés si Karina ya se fue a disculpar a la embajada de Inglaterra?", preguntó con saña una cuenta de X adepta a Victoria Villarruel, a lo que la vicepresidente retrucó: "Seguramente vaya un día de estos. Ella lleva los scones".

Otros intercambios filosos tuvieron que ver con su invocación oportuna de la cuestión de las Islas Malvinas.

Cuando alguien le preguntó "¿que está haciendo para que esas islas vuelvan a nosotros?", la titular del Senado aseguró: "Trabajo con honestidad y patriotismo en la función que me delegó la Constitución Nacional. Y mientras vos me reclamas a mí, fíjate que mañana varios senadores van a votar la venta ilimitada de tierras a extranjeros".