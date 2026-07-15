"No seamos tan tibios": Victoria Villarruel se cruzó con libertarios en la previa al partido contra Inglaterra
Tras invocar una vez más la figura de su padre como veterano de la contienda de 1982 en las Islas Malvinas, la Vicepresidente disparó contra toda crítica.
Victoria Villarruel está llegando tranquila al partido entre la Selección argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, sobre todo tras desahogar su fervor patrio en X, donde espetó que "jugamos contra piratas", y este miércoles le contestó a un tuitero libertario que le salió al cruce.
"Sra. Vicepresidente, permitame decirle que estoy completamente en desacuerdo con lo que plantea", sentenció el tuitero libertario Cristian Millo al leer el mensaje de Victoria Villarruel sobre la sesmifinal de este miércoles, que "no es un partido más" porque "jugamos contra los piratas usurpadores".
"Te lo dice un hijo (yo) de un ex-combatiente que a los 3 años lloraba como nunca lloró en su vida (me contaba mi vieja esto) que mi papá se iba a pelear a la guerra y pensaba que nunca iba a volver", intentó igualar el terreno el tuitero libertario, para quien esta tarde "hay que ganarles con fútbol y corazón dentro de la cancha y aplastarlos".
"Pero nunca mezclar, Vicepresidente. Nunca", planteó el libertario acerca de Inglaterra como rival deportivo de la Selección Argentina.
"Mi papá también fue a Malvinas y siempre me enseñó que quien te invade más de 1 vez como lo hicieron los piratas siempre es un enemigo. No seamos tan tibios de creer que esto es solo fútbol, porque mientras ellos limitan esto al fútbol, siguen en nuestras Islas, se meten en nuestro Mar y cruzan nuestro territorio sin permiso, usurpan nuestros recursos y todo el mundo calladito", espetó Victoria Villarruel.
"Nunca oculté como pienso no lo voy a hacer siendo vicepresidente solo para ser políticamente correcta", agregó la Vicepresidente, hoy divorciada políticamente de Javier Milei y sus acólitos al punto tal que redirigió a ellos todas las críticas que le hicieron sus seguidores en X.
"Karina lleva los scones"
"Vicky, ¿sabés si Karina ya se fue a disculpar a la embajada de Inglaterra?", preguntó con saña una cuenta de X adepta a Victoria Villarruel, a lo que la vicepresidente retrucó: "Seguramente vaya un día de estos. Ella lleva los scones".
Otros intercambios filosos tuvieron que ver con su invocación oportuna de la cuestión de las Islas Malvinas.
Cuando alguien le preguntó "¿que está haciendo para que esas islas vuelvan a nosotros?", la titular del Senado aseguró: "Trabajo con honestidad y patriotismo en la función que me delegó la Constitución Nacional. Y mientras vos me reclamas a mí, fíjate que mañana varios senadores van a votar la venta ilimitada de tierras a extranjeros".
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