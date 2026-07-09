Victoria Villarruel citó a Perón en el Día de la Independencia: "No hay nada mejor para un argentino..."

Victoria Villarruel citó a Juan Domingo Perón

Al ser consultada por el discurso de Milei, Villarruel le restó importancia: "Bueno, es un discurso político, pero hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos. Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino y por eso yo estoy muy feliz de estar acá", lanzó, citando ni más ni menos que a Juan Domingo Perón, la máxima figura del peronismo y el referente opuesto a las ideas libertarias.