Victoria Villarruel citó a Perón en el Día de la Independencia: "No hay nada mejor para un argentino..."
En un claro guiño político y mientras persiste la guerra fría con Javier Milei, Villarruel se mostró cercana al peronismo. Mirá.
En el marco de los festejos por el Día de la Independencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo en Tucumán y fue abordada por la prensa, que buscaba su palabra al respecto de su futuro político. Una de las preguntas más resonantes fue si le gustaría ser la próxima presidenta de los argentinos.
Ante esto, respondió: "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo. Con eso yo ya estoy hecha", expresó, sin descartar la posibilidad de una futura candidatura de cara a 2027.
Con respecto a la guerra fría persistente con el gobierno de Javier Milei, la titular del Senado contestó con cintura: "Este año pude venir a la vigilia, así que muy contenta de estar en la vigilia y por supuesto acompañando al Gobierno nacional, a todos los senadores, a todos los espacios políticos, a los gobernadores".
Y sumó: "Somos todos parte de la misma Argentina y creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles para todos los argentinos.
Victoria Villarruel citó a Juan Domingo Perón
Al ser consultada por el discurso de Milei, Villarruel le restó importancia: "Bueno, es un discurso político, pero hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos. Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino y por eso yo estoy muy feliz de estar acá", lanzó, citando ni más ni menos que a Juan Domingo Perón, la máxima figura del peronismo y el referente opuesto a las ideas libertarias.
La frase "No hay nada mejor para un argentino que otro argentino" fue primeramente dicha por el general. Originalmente, una de las "veinte verdades peronistas" de 1950 decía: "Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista". Sin embargo, en la década de 1970, durante su proceso de retorno al país y buscando la unidad nacional tras años de proscripción y enfrentamientos políticos, el propio Perón modificó su famosa frase por: "Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino".
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