La emotiva despedida de Teo Gutiérrez: convirtió un gol y se llevó el silbato del árbitro

La trayectoria de Teo Gutiérrez y sus títulos con Junior y River

Junior ocupa un lugar fundamental en la carrera del atacante colombiano. Allí debutó como profesional en 2007 y regresó en distintas etapas, incluida la última, que comenzó en 2025. Con el conjunto de Barranquilla consiguió ocho títulos y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por sus simpatizantes.

También dejó una huella importante en River, donde conquistó el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato, la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Libertadores 2015. Además, representó a Colombia en el Mundial de Brasil 2014. En sus números generales, acumula 863 partidos, 281 goles, 75 asistencias y 17 títulos oficiales a lo largo de su carrera.

¿Cuándo será la despedida definitiva de Teo Gutiérrez?

El partido homenaje del delantero está programado para el sábado 19 de diciembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El evento llevará el nombre de The Last Dance y marcará el cierre de una extensa trayectoria profesional.

Sin embargo, después de su actuación ante Cúcuta, Teo dejó una puerta abierta a la posibilidad de postergar su retiro y disputar algunos meses más con Junior. "Vamos a esperar después del 20. Sé que el entrenador que venga o si se queda Seba Viera nos podemos preparar muy bien para lo que viene, preparar un buen equipo para competir muy bien la Copa Libertadores", expresó.

¿TEO CANCELA SU RETIRO?



“Después del 19 daría esa sorpresa. Quiero ser respetuoso con el partido. Es un contrato que ya está. Mucha gente ya ha comprado su boleta…”



Las palabras de Teófilo Gutiérrez al ser consultado sobre si su retiro era definitivo o parcial



¿Qué… pic.twitter.com/dLv5hTJ586 — Cuid Sports (@cuidsports) November 10, 2026

De esta manera, aunque había anunciado que colgaría los botines al finalizar 2026, el colombiano dejó abierta la incógnita sobre su futuro. La posibilidad de jugar la próxima Libertadores podría modificar sus planes y extender una carrera que ya tiene una historia destacada en el fútbol sudamericano.