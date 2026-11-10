La emotiva despedida de Teo Gutiérrez: convirtió un gol y se llevó el silbato del árbitro
El exdelantero de River ingresó en el segundo tiempo frente a Cúcuta, convirtió a los cinco minutos y fue protagonista de una noche cargada de emoción en Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez protagonizó una noche inolvidable en Barranquilla. En lo que fue su último partido como local con la camiseta de Junior, el delantero colombiano convirtió un gol en la victoria por 2-0 frente a Cúcuta, por la fecha 18 del campeonato local.
A los 41 años, el exjugador de River recibió una ovación especial de los hinchas en el estadio Romelio Martínez y tuvo una despedida a la altura de su trayectoria. Incluso, el árbitro Wilmar Roldán le entregó un recuerdo particular: su propio silbato.
Teo Gutiérrez entró en el segundo tiempo y convirtió un gol
Aunque no comenzó entre los titulares, Gutiérrez ingresó para disputar el complemento y rápidamente se convirtió en el protagonista de la noche. Apenas cinco minutos después de entrar, recibió una asistencia precisa de Bryan Castrillón y definió para establecer el 2-0 definitivo de Junior.
El festejo estuvo cargado de emoción. Teo se quitó la camiseta y corrió hacia una de las tribunas para celebrar junto a los hinchas del Tiburón. La acción le valió una tarjeta amarilla, aunque eso quedó en un segundo plano frente a la celebración colectiva.
Después del encuentro, el delantero expresó su felicidad por haber podido despedirse de esa manera. "Es una noche mágica, soñada con un gol, se lo dedico a Dios y a mi abuela, que fue la más importante para que volviera a Junior en 2017. Lo demás es historia, gracias a todos los que me enseñaron a amar la camiseta de Junior", manifestó.
La trayectoria de Teo Gutiérrez y sus títulos con Junior y River
Junior ocupa un lugar fundamental en la carrera del atacante colombiano. Allí debutó como profesional en 2007 y regresó en distintas etapas, incluida la última, que comenzó en 2025. Con el conjunto de Barranquilla consiguió ocho títulos y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por sus simpatizantes.
También dejó una huella importante en River, donde conquistó el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato, la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Libertadores 2015. Además, representó a Colombia en el Mundial de Brasil 2014. En sus números generales, acumula 863 partidos, 281 goles, 75 asistencias y 17 títulos oficiales a lo largo de su carrera.
¿Cuándo será la despedida definitiva de Teo Gutiérrez?
El partido homenaje del delantero está programado para el sábado 19 de diciembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El evento llevará el nombre de The Last Dance y marcará el cierre de una extensa trayectoria profesional.
Sin embargo, después de su actuación ante Cúcuta, Teo dejó una puerta abierta a la posibilidad de postergar su retiro y disputar algunos meses más con Junior. "Vamos a esperar después del 20. Sé que el entrenador que venga o si se queda Seba Viera nos podemos preparar muy bien para lo que viene, preparar un buen equipo para competir muy bien la Copa Libertadores", expresó.
De esta manera, aunque había anunciado que colgaría los botines al finalizar 2026, el colombiano dejó abierta la incógnita sobre su futuro. La posibilidad de jugar la próxima Libertadores podría modificar sus planes y extender una carrera que ya tiene una historia destacada en el fútbol sudamericano.
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