La picante frase de Néstor Lorenzo que encendió la polémica en Colombia y salpicó a Boca

"Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solamente en la Selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel (Velásquez) y Titi (Rengifo) vayan a la selección nacional, lo hacen porque se lo merece y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales y no es coherente que pase aquí con clubes de Colombia y no con los de afuera", sostuvo.

En ese sentido, utilizó el caso de Montero como ejemplo: "Álvaro Montero, por ejemplo, él se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no lo hacen nuestro club es sancionado". La respuesta de Lorenzo no tardó en llegar.

El técnico argentino defendió el aporte del Verde a los seleccionados colombianos y cuestionó que sus decisiones sean discutidas públicamente. "Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados", respondió.

La queja de Néstor Lorenzo por las críticas a sus convocatorias

El entrenador también manifestó su malestar por los cuestionamientos que recibe cada vez que confecciona una lista de convocados y apuntó contra la organización del calendario futbolístico. "Cuando no llamo jugadores del fútbol local, dicen que no miro la liga; cuando llamo jugadores del fútbol local, se quejan porque los llamo", lanzó furioso.

"El calendario no lo armo yo, de la fecha FIFA, del torneo local o de las fechas. Está todo aclarado, yo lo tengo claro, pero me gustaría que me pregunten. No me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan o que resultan hablando así", disparó.

Por su parte, Atlético Nacional deberá afrontar los compromisos decisivos de la Copa BetPlay con varias ausencias. Mientras tanto, Colombia se prepara para disputar dos amistosos frente a Chile durante la fecha FIFA de noviembre: el primero será el viernes 13 en Cali y el segundo tendrá lugar el martes 17 en Santiago.