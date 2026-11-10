La picante frase de Néstor Lorenzo que encendió la polémica en Colombia y salpicó a Boca
El entrenador justificó la ausencia del arquero Álvaro Montero y salió al cruce de Lucas González Vélez, quien había cuestionado las convocatorias de su equipo.
Néstor Lorenzo quedó en el centro de una polémica en el fútbol colombiano después de responderle a Lucas González Vélez, entrenador de Atlético Nacional, por sus críticas a las convocatorias de la selección. El director técnico argentino explicó los motivos por los que decidió no citar a Álvaro Montero, arquero de Boca, para los amistosos de noviembre y defendió su planificación.
En una entrevista con Noticias Caracol, el seleccionador aclaró que la ausencia del guardameta xeneize responde a una decisión que había tomado con anterioridad y negó que exista algún tipo de beneficio para el conjunto argentino.
"Antes de la fecha previa le llamé a Vargas y le dije, no vas a venir, vas a venir en la próxima, y Montero va a venir en esta y no va a venir en la próxima. Montero también era necesario en Boca la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así", explicó.
De esta manera, el arquero colombiano podrá permanecer aquí en suelo nacional para disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, luego de haberse perdido los cuartos de final ante Racing, cuando Leandro Brey ocupó su lugar.
La respuesta de Lorenzo al entrenador de Atlético Nacional
El conflicto comenzó después de que González Vélez cuestionara las convocatorias de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, dos futbolistas de Atlético Nacional que no estarán disponibles para las semifinales de la Copa BetPlay ante Once Caldas, programadas para el 10 y el 17 de noviembre. El DT consideró injusto que su equipo pierda jugadores en una instancia decisiva mientras otros clubes pueden contar con sus futbolistas.
"Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solamente en la Selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel (Velásquez) y Titi (Rengifo) vayan a la selección nacional, lo hacen porque se lo merece y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales y no es coherente que pase aquí con clubes de Colombia y no con los de afuera", sostuvo.
En ese sentido, utilizó el caso de Montero como ejemplo: "Álvaro Montero, por ejemplo, él se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no lo hacen nuestro club es sancionado". La respuesta de Lorenzo no tardó en llegar.
El técnico argentino defendió el aporte del Verde a los seleccionados colombianos y cuestionó que sus decisiones sean discutidas públicamente. "Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados", respondió.
La queja de Néstor Lorenzo por las críticas a sus convocatorias
El entrenador también manifestó su malestar por los cuestionamientos que recibe cada vez que confecciona una lista de convocados y apuntó contra la organización del calendario futbolístico. "Cuando no llamo jugadores del fútbol local, dicen que no miro la liga; cuando llamo jugadores del fútbol local, se quejan porque los llamo", lanzó furioso.
"El calendario no lo armo yo, de la fecha FIFA, del torneo local o de las fechas. Está todo aclarado, yo lo tengo claro, pero me gustaría que me pregunten. No me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan o que resultan hablando así", disparó.
Por su parte, Atlético Nacional deberá afrontar los compromisos decisivos de la Copa BetPlay con varias ausencias. Mientras tanto, Colombia se prepara para disputar dos amistosos frente a Chile durante la fecha FIFA de noviembre: el primero será el viernes 13 en Cali y el segundo tendrá lugar el martes 17 en Santiago.
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