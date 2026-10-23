La enorme decisión que tomó Riquelme con el hijo de un ex Boca que murió hace poco

En el mensaje, también destacó la influencia que tuvo Fernando en su formación y en su manera de entender el puesto de arquero, tanto desde lo futbolístico como desde el trabajo cotidiano. “Papá me enseñó una manera de entender el arco, el entrenamiento y el trabajo. Fui arquero, después entrenador de arqueros, y todo lo que aprendí tuvo siempre una misma raíz: él. Muchas veces hablamos de lo que algún día podía ser, de estar en un lugar como este y de continuar todo lo que construyó”, expresó.

La llegada al club representa mucho más que un nuevo desafío laboral. Franco atravesó un período personal muy difícil, marcado por la muerte de su madre y, posteriormente, por el acompañamiento a su padre durante la enfermedad hasta sus últimos días.

El nuevo desafío de Franco Gayoso en las inferiores de Boca

Al referirse al significado de esta oportunidad, el flamante entrenador reconoció el valor personal que tiene incorporarse a la institución en la que su padre desarrolló buena parte de su carrera. “Después de perder a mi mamá, de acompañar a mi papá hasta el último momento y de atravesar uno de los períodos más difíciles de mi vida, esta oportunidad significa mucho más que un trabajo. Quiero honrarla con mucha humildad y profesionalismo”, manifestó.

Franco también agradeció a los dirigentes y a los trabajadores de Boca por el respaldo que recibió durante la enfermedad de Fernando y después de su fallecimiento. Además, valoró la confianza que le brindaron para asumir esta responsabilidad y reconoció que todavía tiene mucho por aprender junto a sus nuevos compañeros.

La incorporación le permitirá desarrollar su propio recorrido dentro del fútbol formativo, con la responsabilidad de preparar a los arqueros juveniles del club. Para Boca, la decisión también representa una manera de reconocer el trabajo de Fernando Gayoso y mantener presente su legado.