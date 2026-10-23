La enorme decisión que tomó Riquelme con el hijo de un ex Boca que murió hace poco
Franco Gayoso, hijo del histórico entrenador de arqueros Fernando, se incorporó al fútbol formativo del Xeneize de las categorías 2013 a 2019.
Boca tomó una decisión que combina fútbol, reconocimiento y memoria: incorporó a Franco Gayoso, hijo de Fernando Gayoso, al cuerpo de trabajo de sus divisiones juveniles. El joven estará a cargo de la formación de los arqueros de las categorías 2013 a 2019 y comenzará su carrera profesional en la institución donde su padre dejó una marca profunda.
Fernando, histórico entrenador de arqueros del Xeneize, murió en mayo de 2026 a los 55 años, después de atravesar una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su trayectoria incluyó distintas etapas como preparador y, durante su último período en el club, la coordinación general del área.
La noticia fue anunciada por Franco en sus redes sociales mediante una carta cargada de emoción. Allí reveló que trabajar en Boca era un sueño que había compartido con sus padres y que ahora tendrá la oportunidad de hacerlo realidad.
La emoción de Franco Gayoso por llegar a Boca
“Hoy puedo decir algo que durante mucho tiempo soñé: soy entrenador de arqueros de Boca Juniors. Y si hay alguien con quien soñé este momento más que con nadie, es con mi papá y mi mamá”, escribió al comunicar su incorporación.
En el mensaje, también destacó la influencia que tuvo Fernando en su formación y en su manera de entender el puesto de arquero, tanto desde lo futbolístico como desde el trabajo cotidiano. “Papá me enseñó una manera de entender el arco, el entrenamiento y el trabajo. Fui arquero, después entrenador de arqueros, y todo lo que aprendí tuvo siempre una misma raíz: él. Muchas veces hablamos de lo que algún día podía ser, de estar en un lugar como este y de continuar todo lo que construyó”, expresó.
La llegada al club representa mucho más que un nuevo desafío laboral. Franco atravesó un período personal muy difícil, marcado por la muerte de su madre y, posteriormente, por el acompañamiento a su padre durante la enfermedad hasta sus últimos días.
El nuevo desafío de Franco Gayoso en las inferiores de Boca
Al referirse al significado de esta oportunidad, el flamante entrenador reconoció el valor personal que tiene incorporarse a la institución en la que su padre desarrolló buena parte de su carrera. “Después de perder a mi mamá, de acompañar a mi papá hasta el último momento y de atravesar uno de los períodos más difíciles de mi vida, esta oportunidad significa mucho más que un trabajo. Quiero honrarla con mucha humildad y profesionalismo”, manifestó.
Franco también agradeció a los dirigentes y a los trabajadores de Boca por el respaldo que recibió durante la enfermedad de Fernando y después de su fallecimiento. Además, valoró la confianza que le brindaron para asumir esta responsabilidad y reconoció que todavía tiene mucho por aprender junto a sus nuevos compañeros.
La incorporación le permitirá desarrollar su propio recorrido dentro del fútbol formativo, con la responsabilidad de preparar a los arqueros juveniles del club. Para Boca, la decisión también representa una manera de reconocer el trabajo de Fernando Gayoso y mantener presente su legado.
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