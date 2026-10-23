Metió un gol digno de premio Púskas y se candidateó en Boca: qué haría si lo llama Riquelme
Martín Ojeda, delantero de Orlando City, reconoció que le gustaría jugar en el Xeneize. Además, contó que su familia es fanática del club.
Martín Ojeda volvió a quedar en el centro de la escena, tanto por su presente futbolístico en la MLS como por sus declaraciones sobre un posible desembarco en Boca. El exjugador de Godoy Cruz reconoció que estaría dispuesto a escuchar una propuesta del Xeneize y reveló que su entorno familiar alimenta desde hace tiempo la ilusión de verlo con la camiseta azul y oro.
El atacante de Orlando City, de 27 años, contó en una entrevista con Sharap Fútbol que su nombre había aparecido entre las alternativas que evaluó el club de la Ribera en anteriores mercados de pases. Sin embargo, aclaró que nunca hubo negociaciones concretas. “Sabía que se me había nombrado y estaba entre algunos nombres, pero no llegó a ser nada concreto. Solo fueron consultas y no pasó nada”, explicó sobre aquellos contactos.
¿Qué dijo Martín Ojeda sobre la posibilidad de jugar en Boca?
Consultado sobre si aceptaría una oferta para sumarse al equipo argentino, el zurdo no dejó lugar a dudas y reconoció que la posibilidad le genera interés: “Obvio. Tengo a toda mi familia que es hincha de Boca y siempre están jodiéndome para que aprovecha alguna oportunidad o le meta…”, expresó entre risas.
Además, cuando le preguntaron cómo reaccionaría ante un eventual llamado de Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, respondió con humor: “Lo saludamos, je”. Las declaraciones volvieron a instalar el nombre de Ojeda entre los futbolistas que podrían despertar interés en Boca, aunque por el momento no existe una negociación confirmada.
El golazo de Ojeda que puede competir por el premio Puskás
Mientras su nombre empieza a sonar en el mundo Boca, el delantero atraviesa un gran momento en Estados Unidos. En la victoria por 4-1 de Orlando City ante DC United, convirtió una definición espectacular que recorrió el mundo y lo posicionó entre los posibles candidatos al premio Puskás de la FIFA.
La jugada tuvo una particularidad: tras recibir una asistencia de Antoine Griezmann, Ojeda conectó un taco aéreo de escorpión, de espaldas al arco, y logró mandar la pelota al fondo de la red. En diálogo con Olé, el argentino explicó que la maniobra no había sido preparada y que surgió de manera espontánea.
“No, salió de casualidad, nunca la habíamos entrenado, no fue una jugada preparada ni nada. Solamente el partido anterior había tenido una similar pero desde el piso. También me había dado la asistencia Antoine, no pude convertir, tiré un taco desde el piso y no me salió. Justo al siguiente partido pasó esto, creo que el disfrutar el fútbol, por jugar a la pelota como jugar en el barrio, te salen estas cosas. Así que estoy feliz por haber convertido de esa manera”, contó.
Sobre la posibilidad de competir por el reconocimiento individual, agregó: “Sí, obvio. Uno siempre lucha por ganar muchos títulos, más que nada lo colectivo, que lo individual lo ayuda a sus compañeros a crecer o al club a ganar títulos. Pero uno también sueña y es lindo que se nomine, que se diga que se va a nominar al Puskás, estar en una gala de esa magnitud debe ser hermoso. Así que esperaremos, veremos qué pasa de acá a diciembre”.
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