Metió un gol digno de premio Púskas y se candidateó en Boca: qué haría si lo llama Riquelme

La jugada tuvo una particularidad: tras recibir una asistencia de Antoine Griezmann, Ojeda conectó un taco aéreo de escorpión, de espaldas al arco, y logró mandar la pelota al fondo de la red. En diálogo con Olé, el argentino explicó que la maniobra no había sido preparada y que surgió de manera espontánea.

“No, salió de casualidad, nunca la habíamos entrenado, no fue una jugada preparada ni nada. Solamente el partido anterior había tenido una similar pero desde el piso. También me había dado la asistencia Antoine, no pude convertir, tiré un taco desde el piso y no me salió. Justo al siguiente partido pasó esto, creo que el disfrutar el fútbol, por jugar a la pelota como jugar en el barrio, te salen estas cosas. Así que estoy feliz por haber convertido de esa manera”, contó.

Sobre la posibilidad de competir por el reconocimiento individual, agregó: “Sí, obvio. Uno siempre lucha por ganar muchos títulos, más que nada lo colectivo, que lo individual lo ayuda a sus compañeros a crecer o al club a ganar títulos. Pero uno también sueña y es lindo que se nomine, que se diga que se va a nominar al Puskás, estar en una gala de esa magnitud debe ser hermoso. Así que esperaremos, veremos qué pasa de acá a diciembre”.