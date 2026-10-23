Colombia declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro
El Gobierno colombiano respaldó oficialmente la organización del partido decisivo que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro comenzó a generar repercusiones institucionales en Colombia. El Gobierno del país anfitrión declaró de interés nacional el encuentro que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en reconocimiento a la importancia del evento.
La decisión representa un respaldo oficial a la organización del partido que definirá al campeón del segundo torneo más importante de clubes de Sudamérica. Además, acompaña los esfuerzos para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de una final que concentrará la atención de miles de hinchas.
El respaldo del Gobierno colombiano a la final de la Sudamericana
La declaración de interés nacional pone de manifiesto la importancia que Colombia le asigna a la organización de esta cita internacional. Barranquilla será el escenario de una definición que reunirá a dos equipos de gran convocatoria y tradición en el continente. Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacaron el alcance institucional de la medida y el compromiso del país anfitrión con los preparativos.
"Con esta medida, Colombia reafirma su acompañamiento institucional a la organización del encuentro y Barranquilla se prepara para ser escenario de una nueva fiesta del fútbol sudamericano, en la que la emoción, el espectáculo y el espíritu deportivo serán protagonistas", señaló la entidad. El anuncio se suma a las tareas organizativas que se desarrollan para recibir a los protagonistas y a los simpatizantes de ambos clubes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Barranquilla se prepara para una final con Boca como protagonista
La elección de Barranquilla como sede le dará a Colombia la posibilidad de albergar una de las definiciones más importantes del calendario continental. Para el Xeneize, el partido representa la oportunidad de conquistar un nuevo título internacional, mientras que el Gallo buscará quedarse con el trofeo.
La expectativa también se extiende al movimiento turístico y deportivo que puede generar la llegada de hinchas argentinos y brasileños. En ese contexto, el respaldo del Gobierno colombiano constituye una señal de apoyo a la organización de un acontecimiento que trasciende lo estrictamente futbolístico.
Con la declaración de interés nacional, Colombia refuerza su compromiso con la final y con la preparación de Barranquilla para recibir una jornada que promete convocar la atención del continente.
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