Colombia declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La expectativa también se extiende al movimiento turístico y deportivo que puede generar la llegada de hinchas argentinos y brasileños. En ese contexto, el respaldo del Gobierno colombiano constituye una señal de apoyo a la organización de un acontecimiento que trasciende lo estrictamente futbolístico.

Con la declaración de interés nacional, Colombia refuerza su compromiso con la final y con la preparación de Barranquilla para recibir una jornada que promete convocar la atención del continente.