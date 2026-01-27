La está rompiendo toda: Nico Paz volvió a brillar en la contundente victoria del Como
El mediocampista volvió a marcar en un partido grande y fue determinante en la victoria 3-1 ante Fiorentina por la Copa Italia, que metió al equipo de Cesc Fàbregas en cuartos de final.
Nicolás Paz atraviesa un momento excepcional en el fútbol italiano y lo ratificó una vez más en un escenario de máxima exigencia. El joven mediocampista argentino fue protagonista en la victoria del Como por 3-1 frente a Fiorentina, en el estadio Artemio Franchi, por los octavos de final de la Copa Italia. Con un gol clave en el complemento, el equipo dirigido por Cesc Fàbregas selló su clasificación a la siguiente instancia, donde se medirá nada menos que con Napoli, uno de los pesos pesados del certamen.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto visitante, ya que la Viola se puso en ventaja rápidamente con el tanto de Roberto Piccoli. Sin embargo, el Como no se desordenó ni perdió la calma y logró reaccionar antes del descanso gracias al gol de Sergi Roberto, que emparejó el trámite y devolvió la confianza. En ese contexto, la presencia de Nico Paz empezó a crecer con el correr de los minutos, pidiendo la pelota y siendo una referencia clara en la gestación del juego ofensivo.
En el segundo tiempo, el argentino fue determinante. A los 14 minutos, apareció en el área rival para marcar el 2-1 que dio vuelta el resultado y cambió por completo el desarrollo del partido. Fue una acción que sintetizó su presente: lectura del juego, buena ubicación y eficacia para definir en un momento caliente. Ese tanto golpeó anímicamente a la Fiorentina y le permitió al Como manejar los tiempos con mayor inteligencia y tranquilidad.
Más tarde, Álvaro Morata, que ingresó desde el banco, terminó de liquidar el encuentro con el tercer gol, confirmando una victoria histórica para el club. Nico Paz fue reemplazado a los 40 minutos del segundo tiempo, ovacionado por sus compañeros y con la sensación de haber cumplido nuevamente un papel central. No solo convirtió, sino que también fue amonestado, participó activamente en la presión y mostró una madurez futbolística que sorprende por su corta edad.
Con este nuevo tanto, el mediocampista suma 9 goles y 6 asistencias en 24 partidos oficiales en lo que va de la temporada, números que explican por qué su nombre aparece cada vez con más fuerza en el radar de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Su evolución en Europa es constante y sostenida, y partidos como el de Florencia refuerzan la idea de que está preparado para escenarios de mayor jerarquía.
El Como, por su parte, vive un presente ilusionante bajo la conducción de Fàbregas, combinando nombres experimentados con jóvenes talentos como Paz. La clasificación a cuartos de final no solo es un logro deportivo, sino también una confirmación de que el proyecto va en serio. Con Nico Paz en este nivel, el sueño copero del equipo italiano sigue más vivo que nunca.
