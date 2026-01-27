La está rompiendo toda: Nico Paz volvió a brillar en la contundente victoria del Como

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto visitante, ya que la Viola se puso en ventaja rápidamente con el tanto de Roberto Piccoli. Sin embargo, el Como no se desordenó ni perdió la calma y logró reaccionar antes del descanso gracias al gol de Sergi Roberto, que emparejó el trámite y devolvió la confianza. En ese contexto, la presencia de Nico Paz empezó a crecer con el correr de los minutos, pidiendo la pelota y siendo una referencia clara en la gestación del juego ofensivo.