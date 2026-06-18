La fake news de Luzu TV llegó a El Chiringuito: qué dijo el periodista amigo de Cristiano Ronaldo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067741062559391944&partner=&hide_thread=false El grave error del canal de YouTube llegó a @elchiringuitotv pic.twitter.com/rfxEekbsss — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Acto seguido, el periodista conmovió a los presentes en el estudio al enviar un cálido saludo institucional en nombre de todo el ciclo televisivo, mostrando una faceta de respeto absoluto ante el difícil momento familiar que transita el delantero en pleno Mundial 2026. "A la familia de Messi, de parte de todo El Chiringuito, a Leo Messi y a Jorge Messi: recuperate pronto, un abrazo muy grande y mucho ánimo", apuntó.

De esta manera, el pronunciamiento de la prensa española no solo sirvió para ratificar que la salud de Jorge Messi se encuentra bajo control médico y con evolución positiva —desmintiendo de forma categórica los alarmantes rumores que se habían viralizado—, sino que también demostró que el respeto por la intimidad del capitán de la Selección Argentina unifica los criterios de los periodistas más exigentes del planeta, sin importar las viejas discusiones futbolísticas del pasado.