La fake news de Luzu TV llegó a El Chiringuito: qué dijo el periodista amigo de Cristiano Ronaldo
Edu Aguirre le dedicó una sentidas palabras a la familia Messi, luego del escándalo ocurrido este jueves en la Argentina.
El revuelo mediático generado en la Argentina por la difusión de una noticia falsa en streaming ya se convirtió en un tema de agenda internacional. La repercusión por la fake news que emitió el programa de Florencia Peña en Luzu TV escaló al punto que llegó este jueves a El Chiringuito de Jugones, popular programa deportivo de España.
La gran sorpresa de la noche televisiva en Madrid la dio el periodista Edu Aguirre. Conocido mundialmente por su postura sumamente crítica y sus históricos cruces futbolísticos en torno a la figura de Lionel Messi, el panelista decidió dejar de lado cualquier rivalidad deportiva para solidarizarse abiertamente con el astro rosarino y su entorno íntimo.
En medio de la emisión, Aguirre tomó la palabra para poner en contexto a la audiencia española sobre la delicada situación que se vivió en las últimas horas y llevó tranquilidad respecto del verdadero estado de salud del padre del '10'.
Qué dijo Edu Aguirre en El Chiringuito sobre la fake news de Luzu TV sobre Messi
"Voy a hablar de la Argentina, con la familia de Leo Messi. Se ha armado un revuelo tremendo por la salud del padre de Leo Messi. Ellos han lanzado un comunicado diciendo que Jorge Messi evoluciona favorablemente. Así que con eso nos quedamos", informó el cronista.
Acto seguido, el periodista conmovió a los presentes en el estudio al enviar un cálido saludo institucional en nombre de todo el ciclo televisivo, mostrando una faceta de respeto absoluto ante el difícil momento familiar que transita el delantero en pleno Mundial 2026. "A la familia de Messi, de parte de todo El Chiringuito, a Leo Messi y a Jorge Messi: recuperate pronto, un abrazo muy grande y mucho ánimo", apuntó.
De esta manera, el pronunciamiento de la prensa española no solo sirvió para ratificar que la salud de Jorge Messi se encuentra bajo control médico y con evolución positiva —desmintiendo de forma categórica los alarmantes rumores que se habían viralizado—, sino que también demostró que el respeto por la intimidad del capitán de la Selección Argentina unifica los criterios de los periodistas más exigentes del planeta, sin importar las viejas discusiones futbolísticas del pasado.
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