La felicidad de Franco Colapinto por su octavo puesto en Bakú: "Es un sueño hecho realidad"

"Es algo muy positivo para el equipo, terminar con los dos autos en la zona de puntos. Les estoy demostrando que puedo tener buenos resultados y andar igual de rápido que Alex. Esto ilusiona mucho a todo el equipo. Es devolver toda la confianza que depositaron en mí”, agregó.

Al analizar su desempeño, Franco Colapinto explicó: “No pude meter nunca las gomas duras en temperatura. Cuando empecé a apretar, se empezaron a calentar y las ruedas de adelante se abrieron muy rápido, no podía rotar el auto. Empujar me ayudó a mantener a Lewis (Hamilton) atrás y que no llegue a donde estaba Albon (su compañero de equipo)”.

“Fue muy difícil porque con las gomas medias se sobrecalentaban mucho las traseras. Hacía mucho calor en la pista. La temperatura era muy alta. Sufrimos mucho las primeras vueltas”, señaló.

Histórico octavo puesto para Franco Colapinto en Azerbaiyán

El piloto argentino finalizó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 y se convirtió en el primer argentino, desde Carlos Reutemann en 1982, en sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo.

Luego de alternar el puesto 10° con el piloto alemán Nico Hülkenberg y gracias a un inesperado choque entre Carlos Pérez y Carlos Sainz Jr. en la penúltima vuelta, que se peleaban por el tercer puesto, Colapinto escaló dos posiciones y se quedó con un gran 8° puesto.

El corredor de 21 años mantuvo su posición en una impecable y prolija largada, pero en la undécima vuelta debió pasar por boxes para cambiar los neumáticos blandos por los duros. Cuando volvió a salir había quedado en el puesto 15º, pero rápidamente volvió al 11º puesto, cuando su compañero de escudería, Alexander Albon, entró a boxes.

En ese momento, el pilarense metió sus mejores tiempos y recuperó terreno, primero superó al australiano Daniel Ricciardo y después al francés Pierre Gasly. Luego, y a pesar de que Hülkenberg le llevaba 5 segundo, Franco Colapinto le ganó el ida y vuelta, y quedó 10º, ya en zona de puntos, a falta de 12 vueltas para el final de la carrera, pero no se podía confiar porque detrás tenía el Mercedes de Lewis Hamilton.

En medio de la lucha por 10° lugar, en la vuelta 50, se produce un tremendo choque entre Sainz y Checo Pérez, que se disputaban el tercer puesto, lo que dejó 8° a Colapinto, que se mantuvo firme hasta el final de la carrera.

Así fue la largada de Franco Colapinto en Azerbaiyán

El piloto que representa a la escudería Williams salió en el octavo lugar, por una sanción a Lewis Hamilton, y no tuvo problemas en los primeros segundos en Bakú.

largada de colapinto en bakú