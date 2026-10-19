La feliz noticia de Nicolás Keenan: será padre junto al primer ministro de Países Bajos

La historia de amor de Nicolás Keenan y Rob Jetten

Keenan y Jetten se conocieron hace cuatro años en un supermercado de La Haya. Después de ese primer encuentro, el vínculo avanzó a través de Instagram y dio paso a una relación que con el tiempo se consolidó.

El argentino se desempeña como jugador de hockey sobre césped en el club Klein Zwitserland, de la primera división neerlandesa. Antes de instalarse en Países Bajos, también jugó en España, donde integró el club Egara de Tarrasa, en Barcelona, hasta los 18 años. Jetten, por su parte, desarrolla su carrera política desde 2008 y se convirtió en el primer ministro más joven de la historia de su país, además de ser el primero abiertamente gay en ocupar ese cargo.

Aunque todavía no se casaron están comprometidos. La celebración está prevista en España, un país que ambos conocen por sus vacaciones y que forma parte de la historia deportiva del argentino. Ahora, la pareja se prepara para una nueva etapa con la llegada de su primer hijo, prevista para 2027.