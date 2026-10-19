La feliz noticia de Nicolás Keenan: será padre junto al primer ministro de Países Bajos
El jugador de Los Leones y su pareja Rob Jetten, esperan un bebé para 2027 mediante gestación subrogada. Ambos compartieron imágenes junto a la mujer gestante.
El jugador argentino de hockey sobre césped Nicolás Keenan anunció una noticia muy especial junto a su pareja, Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos: serán padres en 2027 mediante gestación subrogada.
La pareja compartió la novedad a través de una publicación conjunta en Instagram, donde mostró una ecografía y una fotografía junto a Lisa, la mujer que lleva adelante el embarazo. El anuncio fue acompañado por mensajes en neerlandés, español e inglés para expresar la emoción que atraviesan.
"No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes", escribieron.
Nicolás Keenan anunció que será padre en 2027
Keenan también compartió su felicidad por la llegada del bebé: "¡Se nos explota el corazón de alegría! Una personita muy especial viene en camino", expresó el jugador de Los Leones, quien hoy por hoy es una de las figuras del equipo nacional.
Por su parte, Jetten destacó el acompañamiento recibido durante el proceso y manifestó su agradecimiento a la donante de óvulos, a la mujer gestante y a sus respectivas familias. Lisa también participó del anuncio con un mensaje en el que celebró la posibilidad de ayudar a la pareja a concretar su deseo de formar una familia.
La historia de amor de Nicolás Keenan y Rob Jetten
Keenan y Jetten se conocieron hace cuatro años en un supermercado de La Haya. Después de ese primer encuentro, el vínculo avanzó a través de Instagram y dio paso a una relación que con el tiempo se consolidó.
El argentino se desempeña como jugador de hockey sobre césped en el club Klein Zwitserland, de la primera división neerlandesa. Antes de instalarse en Países Bajos, también jugó en España, donde integró el club Egara de Tarrasa, en Barcelona, hasta los 18 años. Jetten, por su parte, desarrolla su carrera política desde 2008 y se convirtió en el primer ministro más joven de la historia de su país, además de ser el primero abiertamente gay en ocupar ese cargo.
Aunque todavía no se casaron están comprometidos. La celebración está prevista en España, un país que ambos conocen por sus vacaciones y que forma parte de la historia deportiva del argentino. Ahora, la pareja se prepara para una nueva etapa con la llegada de su primer hijo, prevista para 2027.
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