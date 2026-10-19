La histórica racha que Boca necesita cortar sí o sí para llegar a la final de la Copa Sudamericana

Desde entonces, no volvió a ganar en Brasil. En esa serie aparecen eliminaciones dolorosas, como la derrota ante Fluminense en la final de la Libertadores 2023, disputada en el Maracaná.

Los números de Boca en sus últimos 11 partidos en Brasil

Durante esta racha, el Xeneize recibió 17 goles y convirtió apenas seis. Estos son los encuentros que integran la seguidilla sin triunfos:

13/01/2021 - Santos 3-0 Boca: semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2020.

11/05/2021 - Santos 1-0 Boca: fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

20/07/2021 - Atlético Mineiro 0 (3)-(1) 0 Boca: octavos de final, vuelta, de la Copa Libertadores 2021. Boca quedó eliminado por penales.

26/04/2022 - Corinthians 2-0 Boca: fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

26/06/2022 - Corinthians 0-0 Boca: octavos de final, ida, de la Copa Libertadores 2022.

05/10/2023 - Palmeiras 1 (2)-(4) 1 Boca: semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023. Boca avanzó por penales.

04/11/2023 - Fluminense 2-1 Boca: final de la Copa Libertadores 2023.

25/04/2024 - Fortaleza 4-2 Boca: fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024.

22/08/2024 - Cruzeiro 2 (5)-(4) 1 Boca: octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Boca quedó eliminado por penales.

28/04/2026 - Cruzeiro 1-0 Boca: fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

15/09/2026 - San Pablo 1-1 Boca: cuartos de final, vuelta, de la Copa Sudamericana 2026.

Ahora, frente a Vasco da Gama, el club de la Ribera tendrá una doble misión: remontar la serie para acercarse al título internacional y cortar una racha que lleva casi seis años sin victorias en Brasil.