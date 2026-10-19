La histórica racha que Boca necesita cortar sí o sí para llegar a la final de la Copa Sudamericana
El Xeneize visitará al conjunto brasileño en el Maracaná con la obligación de revertir el 0-1 de la ida. Además, intentará conseguir un triunfo en territorio brasileño después de casi seis años.
Boca visitará este martes a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, desde las 21:30, con el objetivo de revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino necesita ganar para mantener vivo el sueño de disputar la final y, al mismo tiempo, terminar con una seguidilla negativa en Brasil.
El Xeneize acumula 11 partidos consecutivos sin victorias en territorio brasileño, una marca que se convirtió en la peor de su historia. La última vez que logró imponerse allí fue en diciembre de 2020, cuando derrotó a Internacional en Porto Alegre por la Copa Libertadores.
El antecedente más reciente fue el empate 1-1 frente a San Pablo en el Morumbí, por los cuartos de final de la Sudamericana. Ese resultado le permitió avanzar de ronda gracias al triunfo por 1-0 conseguido en la Bombonera.
¿Cuándo fue la última victoria de Boca en Brasil?
El último festejo del conjunto azul y oro en suelo brasileño ocurrió el 2 de diciembre de 2020. Aquel día, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo venció 1-0 a Internacional por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Carlos Tevez convirtió el único gol del encuentro, disputado en Porto Alegre, en una jornada que también estuvo marcada por un homenaje a Diego Maradona. En la revancha, Internacional ganó 1-0 en la Bombonera, pero el conjunto argentino se impuso en la definición por penales y consiguió la clasificación.
Desde entonces, no volvió a ganar en Brasil. En esa serie aparecen eliminaciones dolorosas, como la derrota ante Fluminense en la final de la Libertadores 2023, disputada en el Maracaná.
Los números de Boca en sus últimos 11 partidos en Brasil
Durante esta racha, el Xeneize recibió 17 goles y convirtió apenas seis. Estos son los encuentros que integran la seguidilla sin triunfos:
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13/01/2021 - Santos 3-0 Boca: semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2020.
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11/05/2021 - Santos 1-0 Boca: fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.
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20/07/2021 - Atlético Mineiro 0 (3)-(1) 0 Boca: octavos de final, vuelta, de la Copa Libertadores 2021. Boca quedó eliminado por penales.
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26/04/2022 - Corinthians 2-0 Boca: fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.
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26/06/2022 - Corinthians 0-0 Boca: octavos de final, ida, de la Copa Libertadores 2022.
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05/10/2023 - Palmeiras 1 (2)-(4) 1 Boca: semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023. Boca avanzó por penales.
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04/11/2023 - Fluminense 2-1 Boca: final de la Copa Libertadores 2023.
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25/04/2024 - Fortaleza 4-2 Boca: fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024.
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22/08/2024 - Cruzeiro 2 (5)-(4) 1 Boca: octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Boca quedó eliminado por penales.
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28/04/2026 - Cruzeiro 1-0 Boca: fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
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15/09/2026 - San Pablo 1-1 Boca: cuartos de final, vuelta, de la Copa Sudamericana 2026.
Ahora, frente a Vasco da Gama, el club de la Ribera tendrá una doble misión: remontar la serie para acercarse al título internacional y cortar una racha que lleva casi seis años sin victorias en Brasil.
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